Німеччина хоче виділити €20 мільярдів на закупівлю боєприпасів
У Німеччині заявили про дефіцит боєприпасів, через що уряд планує до 2031 року виділити 20 млрд євро на їхню закупівлю.
Про це в інтерв’ю Spiegel заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.
"Без боєприпасів найсучасніші системи озброєнь не приносять користі, навіть якщо вони готові до використання на полігонах", – зазначив міністр.
За його словами, стабільне постачання боєприпасів збройним силам Німеччини є пріоритетом.
"До 2031 року ми повинні і хочемо інвестувати в боєприпаси понад 20 мільярдів євро", – додав Пісторіус.
Як зазначає видання, протягом багатьох років нестача боєприпасів "була нормою" для Бундесверу.
Снарядів настільки мало, що артилеристам у тилу рідко дозволяють проводити навчання з бойовими снарядами. У більшості випадків військові використовують тренувальні боєприпаси.
Тривалий час ця нестача не викликала занепокоєння серед німецьких посадовців, однак з початком повномасштабного вторгнення рф в Україну проблема постала доволі гостро.