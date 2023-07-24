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ПОЛІТИКА

Німеччина хоче виділити €20 мільярдів на закупівлю боєприпасів

24 липня 2023, 12:21
Німеччина хоче виділити €20 мільярдів на закупівлю боєприпасів
Фото: з вільного доступу
За його словами, стабільне постачання боєприпасів збройним силам Німеччини є пріоритетом.

У Німеччині заявили про дефіцит боєприпасів, через що уряд планує до 2031 року виділити 20 млрд євро на їхню закупівлю.

Про це в інтерв’ю Spiegel заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

"Без боєприпасів найсучасніші системи озброєнь не приносять користі, навіть якщо вони готові до використання на полігонах", – зазначив міністр.

За його словами, стабільне постачання боєприпасів збройним силам Німеччини є пріоритетом.

"До 2031 року ми повинні і хочемо інвестувати в боєприпаси понад 20 мільярдів євро", – додав Пісторіус.

Як зазначає видання, протягом багатьох років нестача боєприпасів "була нормою" для Бундесверу.

Снарядів настільки мало, що артилеристам у тилу рідко дозволяють проводити навчання з бойовими снарядами. У більшості випадків військові використовують тренувальні боєприпаси.

Тривалий час ця нестача не викликала занепокоєння серед німецьких посадовців, однак з початком повномасштабного вторгнення рф в Україну проблема постала доволі гостро.

Німеччинабоєприпасивійна в Україні

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