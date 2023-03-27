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Німеччина хоче закупити 28 гаубиць на заміну зброї, відправленої в Україну – Reuters

27 березня 2023, 15:49
Німеччина хоче закупити 28 гаубиць на заміну зброї, відправленої в Україну – Reuters
Фото: з вільних джерел
Гаубиця Panzerhaubitze 2000 є однією з найпотужніших артилерійських систем на озброєнні Бундесверу.

Німеччина має намір закупити до 28 самохідних гаубиць на заміну зброї, яка була відправлена в Україну з армійських запасів минулого року.

Про це йдеться у проєкті бюджету, з яким ознайомилося агентство Reuters.  

Уряд у Берліні поставив Києву 14 гаубиць і спочатку мав намір звернутися до парламенту з проханням про їхню заміну лише влітку. Міністр оборони Борис Пісторіус змінив рішення після критики, що поповнення парку німецької військової техніки відбувається надто повільно.

Згідно з проєктом бюджету, міністерство оборони має намір закупити у німецького виробника зброї Krauss-Maffei Wegmann щонайменше 10 гаубиць на суму близько 180 мільйонів євро, а також придбати опціони на придбання ще 18 гаубиць.

У документі йдеться, що міністерство має намір найближчим часом активувати опціони на закупівлю ще 12 гаубиць, щоб замінити всю передану Україні зброю, а також компенсувати поставлені Києву запасні частини.

Гаубиця Panzerhaubitze 2000  може вражати цілі на відстані 30 кілометрів зі стандартними боєприпасами та на відстані до 100 кілометрів з сучасними типами боєприпасів.

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