Німеччина хоче закупити 28 гаубиць на заміну зброї, відправленої в Україну – Reuters

Гаубиця Panzerhaubitze 2000 є однією з найпотужніших артилерійських систем на озброєнні Бундесверу.

Німеччина має намір закупити до 28 самохідних гаубиць на заміну зброї, яка була відправлена в Україну з армійських запасів минулого року.

Про це йдеться у проєкті бюджету, з яким ознайомилося агентство Reuters.

Уряд у Берліні поставив Києву 14 гаубиць і спочатку мав намір звернутися до парламенту з проханням про їхню заміну лише влітку. Міністр оборони Борис Пісторіус змінив рішення після критики, що поповнення парку німецької військової техніки відбувається надто повільно.

Згідно з проєктом бюджету, міністерство оборони має намір закупити у німецького виробника зброї Krauss-Maffei Wegmann щонайменше 10 гаубиць на суму близько 180 мільйонів євро, а також придбати опціони на придбання ще 18 гаубиць.

У документі йдеться, що міністерство має намір найближчим часом активувати опціони на закупівлю ще 12 гаубиць, щоб замінити всю передану Україні зброю, а також компенсувати поставлені Києву запасні частини.

Гаубиця Panzerhaubitze 2000 може вражати цілі на відстані 30 кілометрів зі стандартними боєприпасами та на відстані до 100 кілометрів з сучасними типами боєприпасів.