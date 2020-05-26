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Німеччина хоче зняти заборону на подорожі до 31 країни

"Федеральний уряд хоче зняти з 15 червня всесвітнє застереження про подорожі для туристів для 31 європейської країни, якщо дозволить ситуація з подальшим розвитком пандемії коронавірусу"
Німецька влада планує дозволити громадянам провести літній відпочинок у понад 30 країнах Європи й водночас продовжити обмеження контактів людей усередині ФРН до кінця червня.
Німеччина хоче зняти заборону на подорожі до 31 країни Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє інформагентство dpa з посиланням на проєкт урядового документа "Критерії сприяння європейському туризму", який буде обговорюватися на засіданні кабінету міністрів у середу, передає Укрінформ.

"Федеральний уряд хоче зняти з 15 червня всесвітнє застереження про подорожі для туристів для 31 європейської країни, якщо дозволить ситуація з подальшим розвитком пандемії коронавірусу", – йдеться в повідомленні.

Крім 26 країн ЄС, до переліку належать також Велика Британія і чотири країни Шенгенської зони: Ісландія, Норвегія, Швейцарія та Ліхтенштейн.

Відродження туризму має важливе значення як для відпочивальників, так і для німецької туристичної індустрії, а також для економічної стабільності у відповідних цільових країнах, вважають у міністерстві закордонних справ.

Водночас члени уряду разом з прем’єрами земель розмірковують над тим, щоб продовжити обмеження персональних контактів до 29 червня. Це означає можливість зустрічі максимум 10 людей або членів двох домогосподарств у публічному просторі. Кількість гостей у власній квартирі або домі обмежуватися не буде.

За даними Інституту Роберта Коха, нині хворих на COVID-19 у ФРН близько 8 700, загалом з початку пандемії захворіли 179 002. Померли за цей час 8 302. Останні два дні реєструється менше як 500 нових випадків на добу. Репродуктивне число оцінюється на цей момент в 0,83.

Нагадаємо, що у світі зафіксували 5 млн 590 тисяч 376 пацієнтів із коронавірусом, з них одужали — 2 366 700, а померли — 347 915 людей.

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26 05 2020 16:00
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