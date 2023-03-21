Німеччина і Чехія надалі підтримуватимуть Україну – спільна заява

Німеччина та Чехія продовжать свої зусилля і надаватимуть підтримку Україні в її боротьбі з агресором та повоєнному відновленні.

Таку заяву зробили президенти ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр та Чеської Республіки Петр Павел на спільній прес конференції.

Повідомляє Укрінформ.

"Ми, Чеська Республіка та Німеччина, твердо стоїмо разом на боці України… ЄС і НАТО готові продовжувати підтримку – фінансову, економічну, гуманітарну та військову", - сказав Штайнмаєр і зазначив, що вони з чеським колегою обговорили допомогу Україні.

Штайнмаєр подякував Празі за ту надзвичайну допомогу, яку вона надає Україні від самого початку агресивної російської війни.

"російська війна проти сусіда поставила перед країнами ЄС і НАТО нові виклики, з якими вони впораються, оскільки демонструють єдність у ЄС та в НАТО" - додав Штайнмаєр.

Співбесідники відзначили надзвичайну мужність, з якою українці протистоять більш сильному ворогу і показують усьому світу, що ті, хто борються за свободу та демократію, можуть подолати потужного противника.

Також , обидва лідери, за словами Штайнмаєра, єдині в думці, що плани путіна не мають реалізуватися.

Петр Павел згадав, що будучи генералом НАТО, говорив про ризики, які надходять з росії, за що був прозваний лідером русофобії в регіоні. Він зазначив, що його застереження виявилися, на жаль, не безпідставними.

За словами Павела, російська війна змінила ситуацію на континенті та в усьому світі, і розпочинається написання нової глави європейської історії. Політик наголосив на тому, що такі держави як Німеччина можуть зіграти в цій фазі вирішальну роль. Президент ЧР назвав це німецьким лідерством і німецькою відповідальністю, які Чехія готова підтримати. Лідерство Німеччини, додав Павел, може проявитися також у питанні повоєнного відновлення України. Розробляти плани такої відбудови треба вже зараз, сказав він.

Чеський лідер також звернув увагу на нову динаміку, яка виникла всередині Європи після 24 лютого 2022 року. Країни Східної і Центральної Європи відіграли дуже активну роль у підтримці України після нападу не неї рф, що, за словами Павела, призвело до значного зростання впевненості в собі цієї частини континенту.

"Було би дуже недобре, якби найближчим часом дійшло до певної внутрішньоєвропейської конкуренції між традиційною Західною Європою та Східною і Центральною Європою, … адже це протилежно тому, що ми маємо робити. Ми маємо навпаки використати ситуацію для подальшого зміцнення єдності… Ситуація вимагатиме, щоби демократичний світ був згуртованим", - застеріг президент.

І додав, що цього вимагає не лише поведінка росії, а й суперництво з Китаєм. Він вважає, що Німеччина та Чехія як сусідні держави та представники саме цих двох частин Європи можуть своїм співробітництвом зробити вагомий внесок у єдність ЄС.