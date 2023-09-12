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Німеччина імпортує російську нафту через Індію

12 вересня 2023, 14:53
Німеччина імпортує російську нафту через Індію
Імпорт нафтопродуктів з Індії збільшився більш ніж у дванадцять разів за перші сім місяців 2023 року порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Німеччина продовжує отримувати великі обсяги російської нафти через Індію.

Про це з посиланням на дані Федерального статистичного управління пише Spiegel.

За січень-липень 2023 року кількість нафтопродуктів, які Німеччина отримала з Індії, зросла у 12 разів порівняно з тим самим періодом минулого року. Індія, своєю чергою, є великим споживачем сирої нафти з росії.

"Імпорт з Індії переважно складався з газойлю, який використовується для виробництва дизельного пального або мазуту, пояснили статистики. Індія виробляє ці газойлі із сирої нафти, яку країна у великих кількостях закуповує у росії з початку війни", – йдеться у повідомленні.

Через війну Німеччина припинила прямий імпорт нафти з росії. Повідомлялося, що після набуття чинності другого етапу нафтового ембарго Євросоюзу російська нафта до Німеччини майже не імпортується. Частка росії в загальному обсязі імпорту нафти до Німеччини впала з 36,5% в січні 2022 року до лише 0,1% у березні 2023-го.

Німечинавійна в Україніросія окупантиімпорт газу

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