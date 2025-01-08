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ПОЛІТИКА

Німеччина ініціює дискусії в ЄС щодо послаблення санкцій проти Сирії – Reuters

08 січня 2025, 10:12
Німеччина ініціює дискусії в ЄС щодо послаблення санкцій проти Сирії – Reuters
Фото: з вільного доступу
Йдеться про послаблення обмежень у деяких секторах.

Німеччина очолює дискусії в Європейському Союзі щодо послаблення санкцій проти Сирії, запроваджених за часів режиму диктатора Башара Асада, а також наполягає на наданні допомоги сирійському населенню.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на джерела.

"Ми активно обговорюємо шляхи пом'якшення санкцій для сирійського народу в певних секторах", - сказало одне з джерел. 

Для цього необхідне одностайне рішення ЄС.

Повстанці скинули режим Асада 8 грудня. Угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам", яке очолювало наступ, створило тимчасовий уряд.

Днями США оголосили про шестимісячний виняток із санкцій на операції з деякими державними органами, щоб полегшити потік гуманітарної допомоги, вирішити проблему нестачі електроенергії в Сирії та дозволити особисті грошові перекази.

Німецькі урядовці вперше висловили ідею про послаблення санкцій у документах, надісланих до Брюсселя.

За даними FT, у документах йдеться про те, як ЄС може поступово послабити обмеження проти Дамаска в обмін на прогрес у вирішенні соціальних питань, включаючи захист прав меншин і жінок, а також дотримання зобов'язань щодо нерозповсюдження озброєння.

Як і Вашингтон, ЄС може зробити будь-яке послаблення санкцій тимчасовим, щоб у разі необхідності його можна було скасувати.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у п'ятницю, 3 січня, здійснила одноденну поїздку до Сирії разом зі своїм французьким колегою від імені ЄС і зустрілася з лідером “Хаят Тахрір аш-Шам” Ахмедом аш-Шараа.

Уряди ЄС, США, Великої Британії та інших країн запровадили жорсткі санкції проти Сирії після того, як придушення Асадом продемократичних протестів у 2011 році переросло у громадянську війну. “Хаят Тахрір аш-Шам” відмовилося від зв'язків з Аль-Каїдою, але угруповання досі визнане терористичною організацією, зокрема в США.

НімеччинаСиріясанкції

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