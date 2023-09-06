Німеччина, Італія, Швеція та Іспанія хочуть спільно розробити танк

Цю співпрацю можна вважати несподіванкою, оскільки Німеччина вже уклала подібну угоду щодо розробки нового танку з Францією.

Німеччина підписала угоди з Італією, Іспанією та Швецією щодо розробки наступного покоління танка Leopard 2.



Про це повідомляє Handelsblatt.

Відповідальними за розробку танку будуть компанії Krauss-Maffei Wegmann (KMW) і Rheinmetall. Однак в Rheinmetall та в KMW відмовились коментувати інформацію щодо договору. Міністерство оборони Німеччини також не дало коментарів щодо інформації про підписання договору.

За інформацією видання, кілька днів тому сторони підписали відповідні контракти, а тепер разом хочуть подати заявку на фінансування з Європейського оборонного фонду (EDF). Мова йде про тризначну мільйонну суму.



Також у проекті будуть залучені шведська компанія Saab та італійська компанія Leonardo. Яка компанія буде представляти Іспанію - не відомо.