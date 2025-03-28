Німеччина конфіскувала російський танкер разом із вантажем нафти

Це може стати першим випадком конфіскації російського нафтового танкера країною ЄС.

Німеччина замінила екіпаж на нафтовому танкері Eventin, що належав російському "тіньовому флоту", і офіційно взяла під контроль судно разом із вантажем.

Як повідомляє Bloomberg з посиланням на Міністерство фінансів Німеччини, танкер був затриманий митними органами та згодом конфіскований.

"У результаті конфіскації федеральний уряд отримав право власності на судно і вантаж, а зміна екіпажу дозволила Німеччині фактично контролювати судно", – зазначив представник Мінфіну.

Він відмовився розголошувати подальші кроки щодо Eventin, посилаючись на триваючі митні процедури.

Танкер, який ходить під панамським прапором, у січні перевозив 100 тисяч тонн нафти з російського порту Усть-Луга. Через технічний збій судно було відбуксировано до німецького узбережжя, після чого німецька влада затримала його.

Це може стати першим випадком конфіскації російського нафтового танкера країною ЄС з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.