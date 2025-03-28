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ПОЛІТИКА

Німеччина конфіскувала російський танкер разом із вантажем нафти

28 березня 2025, 18:10
Німеччина конфіскувала російський танкер разом із вантажем нафти
Фото: fleetmon.com
Це може стати першим випадком конфіскації російського нафтового танкера країною ЄС.

Німеччина замінила екіпаж на нафтовому танкері Eventin, що належав російському "тіньовому флоту", і офіційно взяла під контроль судно разом із вантажем.

Як повідомляє Bloomberg з посиланням на Міністерство фінансів Німеччини, танкер був затриманий митними органами та згодом конфіскований.

"У результаті конфіскації федеральний уряд отримав право власності на судно і вантаж, а зміна екіпажу дозволила Німеччині фактично контролювати судно", – зазначив представник Мінфіну.

Він відмовився розголошувати подальші кроки щодо Eventin, посилаючись на триваючі митні процедури.

Танкер, який ходить під панамським прапором, у січні перевозив 100 тисяч тонн нафти з російського порту Усть-Луга. Через технічний збій судно було відбуксировано до німецького узбережжя, після чого німецька влада затримала його.

Це може стати першим випадком конфіскації російського нафтового танкера країною ЄС з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.

НімеччинавійнасанкціїТіньовий флот рф

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