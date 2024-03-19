Німеччина купить у США далекобійні ракети, які можуть замінити Taurus – Bild

Закупівля ракет США може замінити наявні німецькі Taurus в довгостроковій перспективі.

Уряд Німеччини розпочав процес замовлення 75 нових крилатих ракет Jassm-Er у Сполучених Штатів.

Про це повідомляє Bild, не вказуючи свої джерела.

За інформацією видання, ця закупівля може замінити наявні ракети Taurus в довгостроковій перспективі та відбувається після того, як уряд Німеччини у 2022 році висловив зацікавленість уряду США в придбанні винищувачів F-35 та ракет, пов'язаних з ними.

Bild зазначає, закупівельна ціна за весь пакет становить понад 8 млрд євро.

Як вказує видання, разом із F-35 замовили кілька ракет класу "повітря-повітря" та "повітря-земля", але процес закупівлі Jassm затягнувся.

За даними Bild, офіційний контракт на закупівлю очікують восени цього року.

Крилату ракету Jassm використовують для ураження особливо важливих цілей з високою точністю: у 2018 році авіаударами США за допомогою Jassm було знищено завод з виробництва хімічної зброї, що належав режиму Асада в Сирії.