Німеччина легалізувала канабіс

Хоча деякі німецькі землі виступили проти цієї ініціативи, але їхня позиція не мала вирішального значення.

Уряд Німеччини ухвалив рішеннялегалізувати марихуану.

Федеральні землі схвалили пропозицію міністра охорони здоров'я Карла Лаутербаха про легалізацію канабісу, пише Bild.

Землі Баварія і Саар виступили проти цієї ініціативи, проте їхня позиція не мала вирішального значення.

"Споживання марихуани в Німеччині різко зросло за останні роки. Тепер нам потрібно переосмислити цей процес і боротися з чорним ринком. Я сам багато років був противником легалізації канабісу. Тепер я змінив свою думку. Якби ми не змогли цього зробити, це був би чудовий день для дилерів", - заявив Лаутербах.

Після набуття чинності цього закону 1 квітня по всій Німеччині доведеться переглянути вироки, які винесли за продаж марихуани. Тільки в Берліні прокуратура буде змушена заново розглянути близько 3500 справ.