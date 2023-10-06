Німеччина має 12 систем Patriot, одну з яких Шольц пообіцяв Україні

Деталі пакету наразі не оприлюднені.

На озброєнні Бундесверу стоїть загалом 12 систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони ФРН Мітко Мюллер, передає "Укрінформ".

"У Бундесверу, станом на тепер, є 12 систем, без урахування тієї, яка була передана Україні навесні цього року", - поінформував Мюллер.

Він уточнив, що в це число, однак, входять три системи, які наразі розміщені в Польщі для підсилення ППО країни-союзника.

Мюллер сказав, що в нього "немає даних" щодо того, чи є часові обмеження щодо системи Patriot, яку Німеччина пообіцяла передати Україні під час зустрічі канцлера ФРН Олафа Шольца з президентом України Володимиром Зеленським. Офіцер додав, що деталі пакету будуть оприлюднені тоді, коли будуть остаточно узгоджені.

Представник відомства нагадав, що наступного тижня відбудуться зустрічі у форматі "Рамштайн" і зустріч міністрів оборони ЄС, на яких ця теа обговорюватиметься.