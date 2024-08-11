Німеччина має бути готовою до війни через 5 років – Топ-командир ФРН

На сьогодні німці далекі від сприйняття зовнішньої загрози.

Уся Німеччина повинна підготуватись до ймовірного військового конфлікту через 5 років.

Про це заявив командир регіонального командування "Гамбург", капітан морського флоту Міхаель Гісс в інтерв’ю німецькому виданню Die Welt.

"Протягом 30 років після закінчення холодної війни і поділу Німеччини німецькі жителі хотіли насолоджуватися мирними дивідендами" Навіть сьогодні в Німеччині населення все ще далеке від сприйняття зовнішньої загрози", - сказав Гісс.

Він додав, що його внутрішній годинник як солдата цокає і каже, що через п'ять років ми повинні будемо бути достатньо соціально стійкими, щоб протистояти зовнішній військовій загрозі.

Його спитали чи повинен найбільший морський порт Німеччини Гамбург також бути готовим до війни - на що Гісс відповів, що "вся Німеччина повинна бути готова до війни".

"Це головне загальне завдання для політики, Бундесверу, бізнесу і суспільства в широкому сенсі. Це також стосується критично важливої інфраструктури – і, зокрема, Гамбурга, який виконує функцію гавані для забезпечення функціонування Альянсу і підтримки НАТО. Завдяки своєму географічному розташуванню в Європі Німеччина є місцем розгортання, країною, через яку підрозділи НАТО марширують до східного флангу. Найбільший морський порт Німеччини, природно, відіграватиме в цьому певну роль" – пояснив Гісс.