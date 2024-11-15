Німеччина має дані про десятьох громадян, які загинули на війні в Україні
Уряду ФРН відомо про десятьох німців, які загинули в Україні з початку повномасштабного вторгнення рф, проте дані про них не розголошуються.
Про це заявив під час години запитань у Бундестазі державний міністр закордонних справ Тобіас Лінднер, пише Укрінформ.
"За інформацією федерального уряду, десять німецьких громадян загинули з лютого 2022 року під час російської війни в Україні", - сказав Лінднер.
Деталей про загиблих Міністерство закордонних справ Німеччини не надає.
"Ми не даємо інформацію щодо конкретних випадків, у тому числі з огляду на захист персональних даних", - додав речник відомства Крістіан Вагнер.
Також він відмовився уточнити, йдеться про добровольців, волонтерів або цивільних осіб.