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Німеччина має дані про десятьох громадян, які загинули на війні в Україні

15 листопада 2024, 16:05
Німеччина має дані про десятьох громадян, які загинули на війні в Україні
Ірина Гнатюк/Суспільне Харків
Однак МЗС ФРН деталей не розголошує.

Уряду ФРН відомо про десятьох німців, які загинули в Україні з початку повномасштабного вторгнення рф, проте дані про них не розголошуються.

Про це заявив під час години запитань у Бундестазі державний міністр закордонних справ Тобіас Лінднер, пише Укрінформ.

"За інформацією федерального уряду, десять німецьких громадян загинули з лютого 2022 року під час російської війни в Україні", - сказав Лінднер. 

Деталей про загиблих Міністерство закордонних справ Німеччини не надає.

"Ми не даємо інформацію щодо конкретних випадків, у тому числі з огляду на захист персональних даних", - додав речник відомства Крістіан Вагнер. 

Також він відмовився уточнити, йдеться про добровольців, волонтерів або цивільних осіб.

 
війна в Українінімці

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