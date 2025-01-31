Німецька компанія модернізує ракети IRIS-T

Ці ракети є на озброєнні у збройних силах України.

Концерн Diehl Defence отримала контракт на роботу над модернізацією ракет IRIS-T у версії Block II.

Про це пише портал Defense Express.

В новій версії в Diehl Defence не розкривають характеристики IRIS-T Block II, але деяка інформація була озвучена раніше.

В кінці року Бундестаг схвалив 38 оборонних проєктів на загальну суму 21 млрд євро, нагадали у виданні.

В списку згадується робота над IRIS-T Block II, на що зобов'язалися виділити 25 млн євро.

За словами головного програмного директора Diehl Defence Гаральда Бушека, версія Block II матиме нову головку самонаведення, нову електроніку та можливість обміну даними в польоті.

Параметри дальності знищення цілей для повітряної версії IRIS-T Block II, як і раніше, становитимуть 25 кілометрів

Не зміниться і вага бойової частини, яка складає 11,4 кг.

Однак швидкість реакції, дальність і якість захоплення цілей, а також завадостійкість та інші параметри, пов'язані з оновленням електронної компонентної бази, стануть кращими, ніж у попередньої модифікації ракети, заявили у виданні. А уточнення про обмін даними в польоті може дозволити перенацілювати ракету після запуску.

Робота над IRIS-T Block II дозволяє очікувати, що аналогічні нововведення будуть інтегровані в зенітну ракету IRIS-T SLM, яка має дальність знищення цілей до 40 кілометрів. У виданні додали, що вони вже інтегровані в новітню версію зенітної IRIS-T SLX з дальністю 80 км.