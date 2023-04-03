Німеччина може піти по стопах Італії, заблокувавши ChatGPT – Reuters

Німецький комісар із захисту даних сказав, що Німеччина запросила в Італії додаткову інформацію щодо заборони.

Кельбер сказав, що Німеччина запросила в Італії додаткову інформацію щодо заборони.

Німеччина, слідом за Італією, також може заблокувати доступ до ChatGPT через проблеми безпеки даних.

Про це заявив німецький комісар із захисту даних Ульріх Кельбер, пише Reuters.

Кельбер сказав, що Німеччина запросила в Італії додаткову інформацію щодо заборони. Спостерігачі за конфіденційністю у Франції та Ірландії заявили, що вони також зв’язалися з італійським регулятором даних, щоб обговорити його висновки.

Кельбер відзначив, що Німеччина може піти на такий крок, оскільки це підпадає під юрисдикцію влади, однак наразі жодних поточних планів щодо цього не існує.

Комісар із захисту даних зауважив, що Берлін вже звернувся до Риму щодо надання додаткової інформації про тимчасову заборону ChatGPT в Італії.

Нагадаємо, Італія стала першою країною, яка заборонила доступ до чат-боту СhatGPT. Причиною є проблеми з конфіденційністю.