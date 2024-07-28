Німеччина може скасувати допомогу непрацюючим українцям

Мова про всіх біженців, які перебувають в ФРН.

Генеральний секретар найбільшої опозиційної німецької партії Християнсько-демократичний союз Карстен Ліннеманн виступив за необхідність скасування державної допомоги для непрацевлаштованих українських біженців.

Про це Ліннеманн сказав в інтерв’ю виданням медіагрупи Funke, яке цитує агентство DPA.

"В Німеччині шестизначна кількість людей принципово не бажає працювати", а отже, їх не можна стимулювати шукати роботи скороченням соціальних виплат. Необхідно повністю скасувати підтримку базового доходу", – сказав політик.

Він згадав і про українських біженців, які отримують пільги.

"Ми повинні обговорити, чому в багатьох європейських країнах працюють понад 50% українців, але в Німеччині – лише 25%", – сказав Ліннеманн.

На його думку, мова йде про відсутність стимулів з боку федерального уряду, аби спонукати біженців з України шукати роботу.

"Українці також захищають нашу свободу. Але якщо є вигода, то вона пов'язана з чимось натомість. Це стосується і працевлаштування", - підсумував генсек ХДС.