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Німеччина може скасувати допомогу непрацюючим українцям

28 липня 2024, 14:05
Німеччина може скасувати допомогу непрацюючим українцям
Фото: Михайло Гема / iPress.ua
Мова про всіх біженців, які перебувають в ФРН.

Генеральний секретар найбільшої опозиційної німецької партії Християнсько-демократичний союз Карстен Ліннеманн виступив за необхідність скасування державної допомоги для непрацевлаштованих українських біженців.

Про це Ліннеманн сказав в інтерв’ю виданням медіагрупи Funke, яке цитує агентство DPA.

"В Німеччині шестизначна кількість людей принципово не бажає працювати", а отже, їх не можна стимулювати шукати роботи скороченням соціальних виплат. Необхідно повністю скасувати підтримку базового доходу", – сказав політик. 

Він згадав і про українських біженців, які отримують пільги.

"Ми повинні обговорити, чому в багатьох європейських країнах працюють понад 50% українців, але в Німеччині – лише 25%", – сказав Ліннеманн.

На його думку, мова йде про відсутність стимулів з боку федерального уряду, аби спонукати біженців з України шукати роботу. 

"Українці також захищають нашу свободу. Але якщо є вигода, то вона пов'язана з чимось натомість. Це стосується і працевлаштування", - підсумував генсек ХДС.

 
НімеччинабіженціКарстен Ліннеманн

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