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Німеччина може запровадити у школах уроки з підготовки до надзвичайного стану

08 квітня 2025, 19:51
Німеччина може запровадити у школах уроки з підготовки до надзвичайного стану
Фото: з вільного доступу
Німеччина готова вкладати у навчання школярів на випадок назвичайного стану
Міністерство внутрішніх справ ФРН виступило за підготовку учнів шкіл до можливих криз та військових дій. Йдеться зокрема про курси "першої допомоги з елементами самозахисту".
 
Про це повідомляє Deutsche Welle.
 
"З урахуванням розвитку ситуації у сфері безпеки останнім часом слід приділяти більше уваги цивільній обороні, зокрема вже у шкільній освіті. Стихійні лиха, перебої в електропостачанні, пожежі, кібератаки та гібридні загрози створюють різноманітний спектр ризиків. Тому необхідне вище суспільне усвідомлення цієї проблематики", – заявив представник міністерства Максиміліан Калль.
 
При цьому в МВС наголосили, що відомство не має наміру втручатися в навчальні програми, складати які мають земельні уряди.
 
У бундесвері та німецькій розвідці вважають, що атака росії на територію НАТО вважається реалістичним сценарієм у перспективі 4-7 років.
 
У березні поточного року керівництво ЄС опублікувало документ "Стратегія готовності". У ньому Брюссель закликав національні уряди вжити заходів, які б дозволили громадянам краще підготуватися до можливих майбутніх криз – від лісових пожеж і промислових аварій аж до збройних конфліктів.
Німеччинавійна в Україніросія окупанти

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