Німеччина може запровадити у школах уроки з підготовки до надзвичайного стану

Німеччина готова вкладати у навчання школярів на випадок назвичайного стану

Міністерство внутрішніх справ ФРН виступило за підготовку учнів шкіл до можливих криз та військових дій. Йдеться зокрема про курси "першої допомоги з елементами самозахисту".

Про це повідомляє Deutsche Welle.

"З урахуванням розвитку ситуації у сфері безпеки останнім часом слід приділяти більше уваги цивільній обороні, зокрема вже у шкільній освіті. Стихійні лиха, перебої в електропостачанні, пожежі, кібератаки та гібридні загрози створюють різноманітний спектр ризиків. Тому необхідне вище суспільне усвідомлення цієї проблематики", – заявив представник міністерства Максиміліан Калль.

При цьому в МВС наголосили, що відомство не має наміру втручатися в навчальні програми, складати які мають земельні уряди.

У бундесвері та німецькій розвідці вважають, що атака росії на територію НАТО вважається реалістичним сценарієм у перспективі 4-7 років.

У березні поточного року керівництво ЄС опублікувало документ "Стратегія готовності". У ньому Брюссель закликав національні уряди вжити заходів, які б дозволили громадянам краще підготуватися до можливих майбутніх криз – від лісових пожеж і промислових аварій аж до збройних конфліктів.