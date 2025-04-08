Німеччина може запровадити у школах уроки з підготовки до надзвичайного стану
08 квітня 2025, 19:51
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Німеччина готова вкладати у навчання школярів на випадок назвичайного стану
Міністерство внутрішніх справ ФРН виступило за підготовку учнів шкіл до можливих криз та військових дій. Йдеться зокрема про курси "першої допомоги з елементами самозахисту".
Про це повідомляє Deutsche Welle.
"З урахуванням розвитку ситуації у сфері безпеки останнім часом слід приділяти більше уваги цивільній обороні, зокрема вже у шкільній освіті. Стихійні лиха, перебої в електропостачанні, пожежі, кібератаки та гібридні загрози створюють різноманітний спектр ризиків. Тому необхідне вище суспільне усвідомлення цієї проблематики", – заявив представник міністерства Максиміліан Калль.
При цьому в МВС наголосили, що відомство не має наміру втручатися в навчальні програми, складати які мають земельні уряди.
У бундесвері та німецькій розвідці вважають, що атака росії на територію НАТО вважається реалістичним сценарієм у перспективі 4-7 років.
У березні поточного року керівництво ЄС опублікувало документ "Стратегія готовності". У ньому Брюссель закликав національні уряди вжити заходів, які б дозволили громадянам краще підготуватися до можливих майбутніх криз – від лісових пожеж і промислових аварій аж до збройних конфліктів.