Зазначається, що перевірка інвестицій має унеможливити ризики для безпеки та громадського порядку в Німеччині.

Німеччина розглядає можливість відмовитися від планів щодо посилення перевірки інвестицій з Китаю, який допомагає росії обходити західні санкції. Цей крок може зашкодити зусиллям Берліна щодо пожвавлення німецької економіки.

Про це пише видання Wall Street Journal.

Німецький законопроєкт пропонував надати уряду повноваження перевіряти іноземні інвестиції на предмет ризиків безпеки. Цей захід дасть змогу уряду розглянути нові види інвестицій у нові проєкти, включно з квантовими технологіями, складними напівпровідниками, штучним інтелектом і критично важливою інфраструктурою.

Уряд Німеччини кілька разів переглядав і розширював правову базу для перевірки інвестицій, щоб відповідати підвищеним вимогам безпеки, і закон у високому ступені гарантує захист інтересів безпеки Німеччини та Європи, не ставлячи під сумнів відкритість країни для іноземних інвестицій.

Зміна ситуації у сфері глобальної безпеки і зростаючі ризики економічної залежності означають, що закон потребує перегляду.

У звіті WSJ йдеться про те, що уряд Німеччини також прагнув включити положення, яке дає змогу перевіряти проєкти співробітництва між німецькими дослідницькими інститутами та іноземними партнерами в критично важливих галузях.

Представник уряду заявив, що "перевірка інвестицій покликана уникнути ризиків для безпеки та громадського порядку в Німеччині. Водночас важливо залишатися відкритим для іноземних інвестицій".