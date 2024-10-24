Німеччина може значно постраждати від перемоги Трампа на виборах – Reuters

ВВП Німеччини може знизитися на 1,5% у 2027 і 2028 роках.

Вибори президента Сполучених Штатів Америки, які заплановані на вівторок, 5 листопада, можуть стати серйозним викликом для Європи. Зокрема, перемога республіканця Дональда Трампа, ймовірно, стане серйозним ударом для економіки Німеччини, особливо якщо він розпочне торгівельну війну між США та Європою.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дослідження Німецького економічного інституту IW.

Трамп планує запровадити загальні тарифи в розмірі від 10% до 20% на майже весь імпорт, а також значно підвищити тарифи на китайські товари до 60% і більше. За його словами, такі заходи сприятимуть зростанню виробництва в США.

Як зазначено в дослідженні, якщо адміністрація Трампа запровадить тарифи на рівні 20% для країн ЄС, а Європа відповість аналогічними діями – ВВП єврозони може знизитися на 1,3% у 2027 і 2028 роках, а в Німеччині на 1,5%.