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Німеччина може значно постраждати від перемоги Трампа на виборах – Reuters

24 жовтня 2024, 17:35
Німеччина може значно постраждати від перемоги Трампа на виборах – Reuters
Фото: з вільного доступу
ВВП Німеччини може знизитися на 1,5% у 2027 і 2028 роках.

Вибори президента Сполучених Штатів Америки, які заплановані на вівторок, 5 листопада, можуть стати серйозним викликом для Європи. Зокрема, перемога республіканця Дональда Трампа, ймовірно, стане серйозним ударом для економіки Німеччини, особливо якщо він розпочне торгівельну війну між США та Європою.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дослідження Німецького економічного інституту IW.

Трамп планує запровадити загальні тарифи в розмірі від 10% до 20% на майже весь імпорт, а також значно підвищити тарифи на китайські товари до 60% і більше. За його словами, такі заходи сприятимуть зростанню виробництва в США.
 
Як зазначено в дослідженні, якщо адміністрація Трампа запровадить тарифи на рівні 20% для країн ЄС, а Європа відповість аналогічними діями – ВВП єврозони може знизитися на 1,3% у 2027 і 2028 роках, а в Німеччині на 1,5%.
 
Вплив на економіку ЄС зростатиме з 2025-го до 2028 року, тоді як США зазнають найбільшого падіння в перші два роки. Дослідження прогнозує, що ВВП США знизиться на 1,3% у разі тарифів 10% і на 1,5% у разі тарифів 20% у 2025 році.
 
Німецький експорт скоротився на 0,3% у 2023 році через слабкий світовий попит і геополітичну нестабільність, а у 2024 році уряд очікує скорочення на 0,1%.
 
Також німецький експорт до США може впасти на 14,9%, якщо Трамп введе тарифи в розмірі 60% на китайські товари та 20% на продукцію з інших країн. Особливо постраждають такі сектори, як автомобільна промисловість (падіння експорту на 32%) і фармацевтика (падіння на 35%).

 

НімеччинаТрампвійна в Україніросія окупанти

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