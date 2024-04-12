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Німеччина може зупинити програму переозброєння – Spiegel

12 квітня 2024, 09:31
Німеччина може зупинити програму переозброєння – Spiegel
Фото: з вільного доступу
Пісторіус заявив про можливу зупинку переозброєння ФРН без допомоги.

Німеччині, можливо, доведеться зупинити програму переозброєння.

Про це пише видання Spiegel.

Міністр оборони країни Борис Пісторіус запевнив, що планує домогтися збільшення бюджету, щоб уникнути такого результату. Наразі на оборонний бюджет наступного року заплановано €52 млрд. Однак цього недостатньо для подальшої модернізації Бундесверу, наголосив глава відомства.

"Міністр оборони Борис Пісторіус хоче добитися значного збільшення бюджету на 2025 рік під час майбутніх переговорів щодо бюджету з міністром фінансів Крістіаном Лінднером. Без значного збільшення оборонних видатків у бюджеті, як заявив міністр за зачиненими дверима, Бундесверу загрожуватиме "зупинка переозброєння", – йдеться у матеріалі.

До цього Пісторіус попередив інших урядовців, що наступного року бундесверу не вистачить до €6 млрд. Під питанням може виявитися навіть досягнення показника НАТО з військових витрат у 2% ВВП.

На 2025 рік Мінфін під керівництвом Крістіана Лінднера передбачив військові витрати у розмірі €52 млрд, але експерти Міністерства оборони зробили підрахунки та дійшли висновку, що для досягнення натовського показника у 2% ВВП наступного року асигнування на військові потреби потрібно збільшити на €4,5-6,0 млрд.

Німеччинаозброєннявійна в Україніросія окупантиБорис Пісторіус

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