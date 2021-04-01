Німеччина на тлі пандемії досягла мети щодо зниження викидів парникових газів

Німеччина у 2020 році у зв'язку з пандемією коронавірусу змогла досягти поставленої мети в області захисту клімату.

Це випливає з розрахунків аналітичного центру Agora Energiewende (AE), повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

За даними аналітиків, обсяг викидів парникових газів минулого року виявився на 42,3% (на 722 мільйони тонн) нижчим за рівень 1990 року. При цьому німецька влада ставила завдання знизити шкідливі викиди за 30 років на 40%.

Емісії вуглекислого газу минулого року впали більш ніж на 80 мільйонів тонн. Однак на дві третини це скорочення обумовлено наслідками обмежень, введених через поширення коронавірусу.

Якби їх не було, зниження склало би всього близько 25 мільйонів тонн, і кліматичних цілей на 2020 рік досягти би не вдалося, пишуть аналітики AE.

У 2020 році енергоспоживання на німецькому ринку впало на 8,7% в порівнянні з 2019 роком і досягло мінімуму в історії об'єднаної Німеччини.

Крім того, націнка на викиди двоокису вуглецю в ЄС трималася на досить високому рівні, здорожуючи шкідливе для екології виробництво енергії за рахунок вугілля, а вартість газу, навпаки, була досить низькою. Нарешті, минула зима в Європі була досить м'якою, що знизило викиди при опаленні будинків.

Разом з тим виконавчий директор Agora Energiewende Патрік Грайхен виходить з того, що в 2021 році шкідливі для навколишнього середовища викиди знову зростуть. Сектори транспорту і промисловості знову наростять емісії, як тільки економіка відновиться.

Читайте також:Україна посилить свою участь у глобальній боротьбі зі зміною клімату