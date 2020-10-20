Реєстрація Вхід
RSS
ЗДОРОВ'Я НОВИНИ

Німеччина на тлі пандемії інвестує мільйони євро в модернізацію систем вентиляції

Основна мета німецького уряду - модернізувати існуючі системи кондиціонування повітря замість того, щоби встановлювати нові, що коштує дорожче
Гранти підуть на поліпшення циркуляції повітря в державних установах, музеях, театрах, університетах та школах.
Німеччина на тлі пандемії інвестує мільйони євро в модернізацію систем вентиляції Фото: Михайло Гема / iPress.ua

Уряд Німеччини інвестує 500 мільйонів євро в покращення систем вентиляції в громадських будівлях, щоб допомогти зупинити поширення коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Гранти підуть на поліпшення циркуляції повітря в державних установах, музеях, театрах, університетах та школах. 

Віруси поширюються з крихітними краплями, які видихають інфіковані люди, особливо коли чхають або кашляють. Дослідження показують, що віруси можуть залишатися в повітрі кімнати не менше восьми хвилин.

Холодна погода створює ризики зараження для більшої кількості людей, оскільки вони проводять більше часу в приміщеннях.

Основна мета німецького уряду - модернізувати існуючі системи кондиціонування повітря замість того, щоби встановлювати нові, що коштує дорожче.

Вартість кожної модернізації складе не більше 100 тисяч євро. Фінансування також виділяється для датчиків вмісту CO2, які показують, коли повітря в кімнаті стає несвіжим. 

Гранти почнуть виділяти з вівторка. Уряд також хоче, щоб школи, в яких відсутня центральна система кондиціонування повітря, мали хоча б мобільні очищувачі повітря. 

Нагадаємо, що в ЄС запустили систему взаємодії мобільних COVID-додатків

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 10 2020 12:50
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Тривимірний друк всередині тіла може зафіксувати виразки шлунку

Тривимірний друк всередині тіла може зафіксувати виразки шлунку

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.