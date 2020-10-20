Німеччина на тлі пандемії інвестує мільйони євро в модернізацію систем вентиляції

Основна мета німецького уряду - модернізувати існуючі системи кондиціонування повітря замість того, щоби встановлювати нові, що коштує дорожче

Гранти підуть на поліпшення циркуляції повітря в державних установах, музеях, театрах, університетах та школах.

Уряд Німеччини інвестує 500 мільйонів євро в покращення систем вентиляції в громадських будівлях, щоб допомогти зупинити поширення коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Гранти підуть на поліпшення циркуляції повітря в державних установах, музеях, театрах, університетах та школах.

Віруси поширюються з крихітними краплями, які видихають інфіковані люди, особливо коли чхають або кашляють. Дослідження показують, що віруси можуть залишатися в повітрі кімнати не менше восьми хвилин.

Холодна погода створює ризики зараження для більшої кількості людей, оскільки вони проводять більше часу в приміщеннях.

Основна мета німецького уряду - модернізувати існуючі системи кондиціонування повітря замість того, щоби встановлювати нові, що коштує дорожче.

Вартість кожної модернізації складе не більше 100 тисяч євро. Фінансування також виділяється для датчиків вмісту CO2, які показують, коли повітря в кімнаті стає несвіжим.

Гранти почнуть виділяти з вівторка. Уряд також хоче, щоб школи, в яких відсутня центральна система кондиціонування повітря, мали хоча б мобільні очищувачі повітря.

Нагадаємо, що в ЄС запустили систему взаємодії мобільних COVID-додатків