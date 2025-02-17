Німеччина надає Україні черговий пакет військової допомоги
17 лютого 2025, 20:32
Фото: з вільного доступу
Серед іншого – самохідні установки Zuzana 2, дрони, боєприпаси і танки для розмінування.
Німеччина надіслала Україні черговий пакет військової допомоги, до якого увійшли самохідні артилерійські установки Zuzana 2, боєприпаси й ракети, дрони та танки для розмінування.
Про це ідеться на сайті Федерального уряду.
Загалом Німеччина надала військової допомоги Україні на суму приблизно 28 мільярдів євро.
До нового пакету допомоги увійшли:
- 56 невразливих для мін транспортних засобів із захистом від засідки MRAP;
- боєприпаси для основного бойового танка Leopard 1;
- боєприпаси для БМП Marder;
- 41 тисяча боєприпасів для самохідних зенітних установок GEPARD;
- ракети IRIS-T SLM та IRIS-T SLS;
- 4 самохідні артилерійські установки Zuzana 2;
- 50 тисяч снарядів калібру 155-мм;
- 2 тисячі снарядів калібру 122-мм;
- 300 дронів типу HF-1;
- 51 розвідувальний дрон VECTOR із запчастинами;
- 245 розвідувальних дронів RQ-35 HEIDRUN;
- 29 розвідувальних дронів SONGBIRD;
- 14 розвідувальних дронів HORNET;
- 2 танки для розмінування WISENT 1 тощо.
- 645 лазерних далекомірів;
- 74 тисячі 44-мм патронів;
- 100 кулеметів MG5;
- 2 915 штурмових гвинтівок HK 416;
- 900 штурмових гвинтівок MK 556;
- 64 високоточних гвинтівок HLR 338 з 314 000 патронами;
- 20 гвинтівок CR 308;
- 73 штурмових гвинтівок AK-47;
- понад 60 мільйонів патронів для вогнепальної зброї.