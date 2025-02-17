Німеччина надає Україні черговий пакет військової допомоги

Серед іншого – самохідні установки Zuzana 2, дрони, боєприпаси і танки для розмінування.

Німеччина надіслала Україні черговий пакет військової допомоги, до якого увійшли самохідні артилерійські установки Zuzana 2, боєприпаси й ракети, дрони та танки для розмінування.

Про це ідеться на сайті Федерального уряду.

Загалом Німеччина надала військової допомоги Україні на суму приблизно 28 мільярдів євро.

До нового пакету допомоги увійшли: