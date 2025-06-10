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ПОЛІТИКА

Німеччина надала громадянство тисячам росіян, що в шість разів більше ніж раніше

10 червня 2025, 15:32
Німеччина надала громадянство тисячам росіян, що в шість разів більше ніж раніше
Фото: з вільного доступу
Німеччина надала громадянство рекордній кількості людей у 2024 році.

Минулого року кількість людей, які отримали німецьке громадянство, зросла майже на 50%, досягнувши чергового рекорду, причому основним фактором зростання знову стали сирійці, а також суттєве збільшення натуралізації росіян.

Згідно з офіційними даними, опублікованими у вівторок, 10 червня, понад 290 тисяч осіб отримали громадянство, порівняно з приблизно 210 тисячами у 2023 році. Близько 83 тисячі з них — сирійці, тоді як кількість росіян, які отримали німецький паспорт, зросла більш ніж у шість разів — до майже 13 тисяч.

Про це інформує Bloomberg.

Попередній уряд Німеччини за часів канцлера-соціал-демократа Олафа Шольца пом'якшив законодавство про громадянство, намагаючись залучити більше кваліфікованих працівників і вирішити проблему постійного дефіциту робочої сили.

В агентстві додають, що згідно з нинішніми правилами, заяви на отримання громадянства можна подавати після п'яти років проживання в країні, тоді як раніше цей термін становив вісім років, а для тих, хто вважається добре інтегрованим, він може бути скорочений до трьох років.

Консервативна коаліція канцлера Фрідріха Мерца — яка вступила на посаду минулого місяця та включає соціал-демократів як молодших партнерів — вже почала скасовувати спрощену процедуру отримання громадянства.

Згідно з даними Німецького статистичного управління, скорочена процедура становила 7% від усіх натуралізацій минулого року.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт описав це рішення як спосіб "зменшити фактори притягання і внести більше порядку в міграційний процес".

Це також відповідь на політичний тиск. Занепокоєння виборців щодо нелегальної міграції сприяло зростанню підтримки ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН), яка прагне обмежити приплив іноземців до найбільшої економіки Європи.

Після того, як АдН стала головною опозиційною силою в парламенті після лютневих виборів, блок ХДС/ХСС Мерца і Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) зазнають дедалі більшого тиску, щоб продемонструвати, що вони мають контроль над нелегальною міграцією.

Німеччинагромадянстворосіяни

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