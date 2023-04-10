Німеччина надала Україні нову партію допомоги
10 квітня 2023, 17:25
Джерело: ukrinform
Серед іншого – вантажівки і дрони-розвідники.
Міністерство оборони Німеччини поінформувало про черговий пакет військової допомоги, який передано Україні.
Про це йдеться на сайті німецького уряду.
Згідно з оприлюдненими даними, ФРН передала Україні наступне:
- одну броньовану інженерну машини DACHS на базі німецького танка Leopard 2;
- вісім вантажівок Zetros;
- вісім мобільних антенно-щоглових систем;
- вісім дронів-розвідників;
- 23 520 боєприпасів калібру 40 міліметрів.