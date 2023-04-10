Німеччина надала Україні нову партію допомоги

Серед іншого – вантажівки і дрони-розвідники.

Міністерство оборони Німеччини поінформувало про черговий пакет військової допомоги, який передано Україні.

Про це йдеться на сайті німецького уряду.

Згідно з оприлюдненими даними, ФРН передала Україні наступне: