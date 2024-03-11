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ПОЛІТИКА

Німеччина наївна і повинна усвідомити загрозу з боку росії — колишній керівник розвідки

11 березня 2024, 17:37
Німеччина наївна і повинна усвідомити загрозу з боку росії — колишній керівник розвідки
Фото: з вільного доступу
Август Ганнінг вважає, що пацифізм, який сформував його країну після закінчення Другої світової війни, зробив її вразливою.

Німеччина "наївна" повинна прокинутися й усвідомити реалії війни, заявив в інтерв'ю колишній керівник німецької розвідки Август Ганнінг. Він вважає, що існує серйозна небезпека, зокрема вона полягає у симпатії до росії, особливо на сході Німеччини, а також серед представників ультралівих і ультраправих партій Німеччини, фракції яких закликають до припинення санкцій проти росії.

Про це повідомляє The Telegraph.

"Люди ухиляються від правди. росія перебуває в конфлікті з НАТО, і Німеччина, звичайно, є частиною цього конфлікту", — сказав Ганнінг, додавши, що країна була сформована наївним пацифізмом, який існував з кінця Другої світової війни.

Ганнінг також прокоментував перехоплення інформації росією щодо постачання ракет Taurus Україні у Німеччині. Він сказав, що такі збої в системі безпеки "на жаль, не рідкість".

"Коли ви є стороною конфлікту, ви повинні бути готові до того, що ви можете стати мішенню, тому вам потрібно захищати свою комунікацію", — зазначає колишній керівник німецької розвідки.

Як вважає колишній керівник розвідки, прорахунки Німеччини у сфері безпеки виходили за рамки комунікацій. Ганнінг також поскаржився на те, що німецькі розвідувальні служби обмежені "надмірною бюрократією".

"Напад росії кардинально змінив безпеку Європи. Суспільство починає прокидатися, але є багато людей, які ще не прокинулися", — підсумував Август Ганнінг.

війнаНімечинарозвідкарф тероризм

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