Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Німеччина намагається заблокувати "Північний потік-2" через потенційну угоду між США та росією

05 березня 2025, 12:13
Німеччина намагається заблокувати
Фото: AP
Газопровід хочуть запустити у рамках переговорів між США та рф.

Влада Німеччини розглядає різні сценарії, щоб уникнути запуску російського газопроводу "Північний потік-2" на тлі таємних переговорів США та росії, які пов'язані з відновленням цього проекту.

Про це повідомили Bild з посиланням на джерела в німецькому уряді.

Зазначається, що чутки про угоду щодо постачання до Європи російського палива через газопровід ходять уже давно. При цьому в Берліні не виключають можливості того, що Вашингтон планує укласти угоду з москвою. Саме тому в уряді Німеччини шукають важелі, за допомогою яких можна буде заблокувати Північний потік-2.

До цього джерела Financial Times (FT) повідомили, що колишній виконавчий директор Nord Stream 2 AG Маттіас Варніг намагається перезапустити газопровід за допомогою американських інвесторів. Джерела видання запевнили, що члени адміністрації Трампа знають про цю пропозицію і бачать її частиною перезавантаження відносин із москвою.

У Bild вважають, що американська сторона хоче виступити посередником у постачанні російського газу до Німеччини через "Північний потік-2", але лише на рівні приватних компаній. Водночас, один із потенційних учасників переговорів — спецпосланник президента США з особливих доручень Річард Гренелл спростував обговорення цього питання з представниками росії. Прес-секретар президента рф Дмитро Пєсков також говорив, що не має інформації з цього приводу.

СШАНімеччинаПівнічний потік-2росія загроза

Останні матеріали

Трамп і Венс не розумні. Вони невігласи – ексміністр оборони Британії Бен Воллес
Політика
Трамп і Венс не розумні. Вони невігласи – ексміністр оборони Британії Бен Воллес
Переклад iPress – 05 березня 2025, 14:55
Слава вождю! Європа в боргу перед Трампом – Едвард Лукас
Політика
Слава вождю! Європа в боргу перед Трампом – Едвард Лукас
Переклад iPress – 05 березня 2025, 12:15
Україна не виснажується. Перші успішні контратаки вдома і за кордоном – Ендрю Таннер
Cуспільство
Україна не виснажується. Перші успішні контратаки вдома і за кордоном – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 05 березня 2025, 08:44
Німеччина переглядає партнерство зі США. Зневіра і загроза для Європи – Deutsche Welle
Політика
Німеччина переглядає партнерство зі США. Зневіра і загроза для Європи – Deutsche Welle
Переклад iPress – 04 березня 2025, 14:57
Чи погодяться американці на поступки Трампа росії? Поки що більшість вважає росію головною загрозою – Washington Post
Політика
Чи погодяться американці на поступки Трампа росії? Поки що більшість вважає росію головною загрозою – Washington Post
Переклад iPress – 04 березня 2025, 12:31
Зафіксовано найнижчий показник просування росіян за останні 9 місяців. Ситуація для них у Торецьку погіршується – Дональд Гілл та Том Купер
Політика
Зафіксовано найнижчий показник просування росіян за останні 9 місяців. Ситуація для них у Торецьку погіршується – Дональд Гілл та Том Купер
Переклад iPress – 04 березня 2025, 09:51
Трамп зіграв на роялі путіна. На росії очікували пастку Трампа-Венса для Зеленського – Джулія Девіс
Політика
Трамп зіграв на роялі путіна. На росії очікували пастку Трампа-Венса для Зеленського – Джулія Девіс
Переклад iPress – 03 березня 2025, 11:49
Війна, яку обирає Трамп. Це був не Трамп проти Зеленського, а американці проти глузду – Тімоті Снайдер
Політика
Війна, яку обирає Трамп. Це був не Трамп проти Зеленського, а американці проти глузду – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 03 березня 2025, 09:24
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється