Німеччина намагається заблокувати "Північний потік-2" через потенційну угоду між США та росією

Газопровід хочуть запустити у рамках переговорів між США та рф.

Влада Німеччини розглядає різні сценарії, щоб уникнути запуску російського газопроводу "Північний потік-2" на тлі таємних переговорів США та росії, які пов'язані з відновленням цього проекту.

Про це повідомили Bild з посиланням на джерела в німецькому уряді.

Зазначається, що чутки про угоду щодо постачання до Європи російського палива через газопровід ходять уже давно. При цьому в Берліні не виключають можливості того, що Вашингтон планує укласти угоду з москвою. Саме тому в уряді Німеччини шукають важелі, за допомогою яких можна буде заблокувати Північний потік-2.

До цього джерела Financial Times (FT) повідомили, що колишній виконавчий директор Nord Stream 2 AG Маттіас Варніг намагається перезапустити газопровід за допомогою американських інвесторів. Джерела видання запевнили, що члени адміністрації Трампа знають про цю пропозицію і бачать її частиною перезавантаження відносин із москвою.

У Bild вважають, що американська сторона хоче виступити посередником у постачанні російського газу до Німеччини через "Північний потік-2", але лише на рівні приватних компаній. Водночас, один із потенційних учасників переговорів — спецпосланник президента США з особливих доручень Річард Гренелл спростував обговорення цього питання з представниками росії. Прес-секретар президента рф Дмитро Пєсков також говорив, що не має інформації з цього приводу.