Німеччина направить €8 млрд на військову допомогу Україні – Bloomberg

Німеччина активно працюватиме над виділенням 50 млрд євро для України.

Наступного 2024 року уряд Німеччини надасть Україні військову підтримку на суму 8 млрд євро, а також продовжить "активну кампанію" за схвалення на початку року пакету допомоги на суму 50 млрд євро на рівні Євросоюзу.

Про це заявив офіційний представник МЗС ФРН Крістіан Вагнер, пише Bloomberg.

Вагнер зазначив, що на воєнну підтримку від Німеччини вже заплановано 8 млрд євро, також ФРН продовжить працювати над тим, що країни-члени ЄС таки схвалили пакет допомоги на суму 50 млрд євро.

Також так звана "ЄС-26" (26 з 27 країн Євросоюзу, без Угорщини) має шанс стати дієвим рішенням, однак ще рано говорити про наслідки, оскільки питання вимагає продовження консультацій у Брюсселі в лютому. Вже озвучений резервний варіант полягає в тому, що держави-члени ЄС спрямовуватимуть кошти Україні, не застосовуючи для цього бюджетного процесу Євросоюзу.

Так чи інакше, уряд Німеччини очікує, що члени ЄС дійдуть консенсусу щодо наступного пакета допомоги Україні, навіть якщо Угорщина продовжить його блокувати.