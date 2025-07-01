Німеччина направить патрульні судна в Арктику – The Telegraph

ВМС Німеччини будуть направлені в регіон уже цього року.

Німеччина відправить військові кораблі в Арктику, щоб протистояти зростаючій військовій активності росії в регіоні.

Про це пише The Telegraph.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що бундесвер спрямує патрульні судна в Північну Атлантику й Арктику, щоб "продемонструвати свою присутність".

"Морські загрози посилюються... росія мілітаризує Арктику. Ми спостерігаємо зростання активності російських підводних човнів, що діють у цьому районі", - сказав Пісторіус на пресконференції в Копенгагені.

Він додав, що ВМС Німеччини будуть направлені в регіон уже цього року. Також дорогою в Арктику німецький флот проводитиме навчання із союзниками.