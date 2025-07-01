Німеччина направить патрульні судна в Арктику – The Telegraph
01 липня 2025, 09:09
Фото: з вільного доступу
ВМС Німеччини будуть направлені в регіон уже цього року.
Німеччина відправить військові кораблі в Арктику, щоб протистояти зростаючій військовій активності росії в регіоні.
Про це пише The Telegraph.
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що бундесвер спрямує патрульні судна в Північну Атлантику й Арктику, щоб "продемонструвати свою присутність".
"Морські загрози посилюються... росія мілітаризує Арктику. Ми спостерігаємо зростання активності російських підводних човнів, що діють у цьому районі", - сказав Пісторіус на пресконференції в Копенгагені.
Він додав, що ВМС Німеччини будуть направлені в регіон уже цього року. Також дорогою в Арктику німецький флот проводитиме навчання із союзниками.
Німецькі підводні човни, патрульні літаки і фрегати будуть розгорнуті, щоб продемонструвати "нашу прихильність цьому регіону", сказав він.
Як зазначає The Telegraph, нові патрулі є частиною ширшої мети Німеччини - відігравати набагато важливішу роль у захисті Заходу від росії у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну 2022 року.
Раніше німецький флот також узяв на себе командувальну роль у CTF Baltic, новому багатонаціональному військово-морському штабі в Ростоці, який відстежує підозрілу діяльність російських кораблів у регіоні.