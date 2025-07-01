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Німеччина направить патрульні судна в Арктику – The Telegraph

01 липня 2025, 09:09
Німеччина направить патрульні судна в Арктику – The Telegraph
Фото: з вільного доступу
ВМС Німеччини будуть направлені в регіон уже цього року.
Німеччина відправить військові кораблі в Арктику, щоб протистояти зростаючій військовій активності росії в регіоні.
 
Про це пише The Telegraph.
 
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що бундесвер спрямує патрульні судна в Північну Атлантику й Арктику, щоб "продемонструвати свою присутність".
 
"Морські загрози посилюються... росія мілітаризує Арктику. Ми спостерігаємо зростання активності російських підводних човнів, що діють у цьому районі", - сказав Пісторіус на пресконференції в Копенгагені.
 
Він додав, що ВМС Німеччини будуть направлені в регіон уже цього року. Також дорогою в Арктику німецький флот проводитиме навчання із союзниками.
 
Німецькі підводні човни, патрульні літаки і фрегати будуть розгорнуті, щоб продемонструвати "нашу прихильність цьому регіону", сказав він.
 
Як зазначає The Telegraph, нові патрулі є частиною ширшої мети Німеччини - відігравати набагато важливішу роль у захисті Заходу від росії у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну 2022 року.
 
Раніше німецький флот також узяв на себе командувальну роль у CTF Baltic, новому багатонаціональному військово-морському штабі в Ростоці, який відстежує підозрілу діяльність російських кораблів у регіоні.

 

Німеччинавійна в Україніросія окупанти

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