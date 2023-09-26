Німеччина наступного року вдвічі скоротить допомогу біженцям – Reuters

Йдеться про гроші, які федеральний уряд виділяє регіонам для покриття витрат на прийом та інтеграцію біженців.

Німеччина планує вдвічі скоротити федеральну допомогу, яку вона виділяє в регіони для покриття витрат на прийом та інтеграцію біженців – через жорстку бюджетну політики на тлі стрімкої інфляції. Це відбувається на тлі того, що багато українців переїздить задля кращих умов з Польщі до Німеччини.

Про це повідомляє Reuters.

25 вересня Берлін поінформував землі (регіони), що виділить максимум 1,7 мільярда євро на підтримку витрат на біженців у 2024 році, в порівнянні з 3,75 мільярда євро у 2023 році, повідомили два джерела в уряді, які відмовилися назвати свої імена через конфіденційність зустрічі.

Понад 1 мільйон людей шукали притулку в Німеччині після вторгнення росії в Україну, і їхня підтримка лягла важким тягарем на міста і муніципалітети країни, а 16 земель країни вимагають більше федеральних коштів для покриття витрат на біженців у наступному році.

Представник міністерства фінансів заявив, що зустріч федерального уряду та урядів земель 25 вересня з цих питань не дала жодних результатів напередодні запланованих консультацій з канцлером у листопаді.

"По суті, землі несуть відповідальність за розміщення біженців та піклування про них. Федеральний уряд усвідомлює національний масштаб", – додав речник мінфіну.

Також, за даними джерел Reuters, уряд Німеччини, окрім зменшення витрат на регіони, повністю скасує свій внесок у витрати на утримання українських біженців та їхню інтеграцію.