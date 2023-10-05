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ПОЛІТИКА

Німеччина найближчим часом не дасть Україні Taurus

05 жовтня 2023, 08:10
Німеччина найближчим часом не дасть Україні Taurus
Джерело: dreamstime
Німеччина поки що не дала офіційної відмови в постачанні Taurus Україні, але у непублічних обговореннях дала зрозуміти, що не ухвалить такого рішення.

Уряд Німеччини "в осяжному майбутньому" не планує постачати Україні далекобійні крилаті ракети Taurus, які українська сторона просила протягом останніх кількох місяців для ударів по російських цілях у глибокому тилу.

Про це повідомляє Bild.

Німеччина поки що не дала офіційної відмови в постачанні Taurus Україні, але у непублічних обговореннях дала зрозуміти, що не ухвалить такого рішення. Хоча в майбутньому ці поставки не виключені, вони все одно вважаються "вкрай малоймовірними", пише Bild.

"Представникам українського уряду на переговорах з німецькою стороною дали зрозуміти, що Німеччина водночас хоче зробити все можливе для подальшого посилення її (України. – Ред.) протиповітряної оборони і, можливо, поставить більше ракет для комплексів Patriot", – йдеться в публікації.

Ймовірну причину відмови канцлер ФРН Олаф Шольц озвучив минулого тижня на закритому засіданні комітету у закордонних справах Бундестагу, коли його спитали, чому Берлін не може піти шляхом Великої Британії та Франції, які вже постачають Україні далекобійні ракети.

За словами присутніх, Шольц відповів, що обидві країни "можуть робити те, що нам не дозволено, тому таке питання перед ними не постає".

Не уточнюючи джерела даних, Bild пише, що німецький канцлер міг мати на увазі надання Україні геоданих про ракетні цілі, а також можливої присутності німецьких фахівців "на землі" для обслуговування ракет.

"Представники німецького уряду також висловлювали занепокоєння тим, що ракетами Taurus може бути уражений Керченський міст", – додає видання, стверджуючи, що це питання порушувалось на зустрічах представників ФРН, Британії та Франції.

НімеччинавійнаTaurus

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