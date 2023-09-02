Німеччина не буде користуватися АЕС – Шольц
Про це повідомляє Tagesschau.
Після нових закликів Вільної демократичної партії і "Альтернативи для Німеччини" і далі використовувати атомну енергію, Шольц оголосив дебати завершеними.
"Ядерна енергетика закінчилася. Вона більше не використовується в Німеччині", – заявив Шольц.
Він додав, що питання ядерної енергетики – це дохлий кінь у Німеччині.
"Із закінченням використання розпочався демонтаж ядерних реакторів і чкби хтось захотів побудувати нові атомні електростанції, "це зайняло б 15 років, і вам довелося б витратити від €15 до €20 млрд на одиницю", - сказав Шольц.
Вільна демократична партія закликала припинити демонтаж атомних електростанцій, інша ж партія навіть закликала до будівництва нових реакторів.
В цей же час німецькі економісти федеральний уряд до постійного зниження високих цін на енергоносії.
"Рішуче розширення відновлюваних джерел енергії – це правильно, але цього недостатньо. Німеччина повинна позиціонувати себе ширше. Це включає повернення до ядерної енергетики, дослідження нових видів енергії, таких як термоядерна енергія і внутрішній видобуток сланцевого газу", – сказав президент Інституту Ifo Клеменс Фюст.Нагадаємо, що в середині квітня Німеччина вивела з експлуатації останні атомні електростанції.