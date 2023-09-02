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Німеччина не буде користуватися АЕС – Шольц

02 вересня 2023, 18:17
Німеччина не буде користуватися АЕС – Шольц
Фото: Karel Toman
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що повернення до використання в країні атомної енергії неможливе.

Про це повідомляє Tagesschau.

Після нових закликів Вільної демократичної партії і "Альтернативи для Німеччини" і далі використовувати атомну енергію, Шольц оголосив дебати завершеними.

"Ядерна енергетика закінчилася. Вона більше не використовується в Німеччині", – заявив Шольц. 

Він додав, що питання ядерної енергетики – це дохлий кінь у Німеччині.

"Із закінченням використання розпочався демонтаж ядерних реакторів і чкби хтось захотів побудувати нові атомні електростанції, "це зайняло б 15 років, і вам довелося б витратити від €15 до €20 млрд на одиницю", - сказав Шольц.

Вільна демократична партія закликала припинити демонтаж атомних електростанцій, інша ж партія навіть закликала до будівництва нових реакторів.

В цей же час німецькі економісти федеральний уряд до постійного зниження високих цін на енергоносії. 

"Рішуче розширення відновлюваних джерел енергії – це правильно, але цього недостатньо. Німеччина повинна позиціонувати себе ширше. Це включає повернення до ядерної енергетики, дослідження нових видів енергії, таких як термоядерна енергія і внутрішній видобуток сланцевого газу", – сказав президент Інституту Ifo Клеменс Фюст.

Нагадаємо, що в середині квітня Німеччина вивела з експлуатації останні атомні електростанції.
АЕСатомна станціяНімеччина

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