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Німеччина не купуватиме російську нафту у 2023 році – Bloomberg

20 грудня 2022, 20:21
Німеччина не купуватиме російську нафту у 2023 році – Bloomberg
Фото: forexAW.com
Сьогодні, 20 грудня, уряд Німеччини зробив заяву, що з початку 2023 року взагалі не збирається купувати російську нафту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Німеччина раніше заявляла, що через вторгнення рф в Україну планує припинити імпорт російської нафти до кінця цього року. Проте після заяви головного виконавчого директора російського оператора нафтопроводу про отримання запиту на поставки нафти з рф у першому кварталі 2023 року, ситуація була незрозумілою.

Нині ж уряд Німеччини відкинув чутки про плани купувати російську нафту на початку наступного року. Натомість країна імпортуватиме нафту з Казахстану, хоча ця угода ще є незавершеною.

"Повідомлення про те, що Німеччина замовила російську сиру нафту, є неправдивими", – підкреслила речниця міністерства економіки країни.

Вона додала, що нафтові компанії на нафтопереробних заводах Leuna і Schwedt більше не замовлятимуть російську нафту в новому році.

Нагадаємо, в ЄС домовилися про встановлення граничної ціни на газ.

Німеччинанафта рф

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