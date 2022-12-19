Німеччина не передавала Україні БМП Marder

Міністерство оборони Німеччини повідомило, що німецька сторона чи інші країни не передавали Україні бойові машини піхоти Marder.

Про це пише Welt, Німеччина також відмовилася від закупівлі другої партії бронетранспортерів Puma і прибереже Marder для своїх сил реагування. Українська сторона розраховувала отримати Marder у разі оновлення парку Бундесверу.

Наразі Бундесвер має близько 350 Puma, але під час навчань приблизно 18 цих БМП вийшли з ладу. У військах визнали, що у Puma є серйозні недоліки.