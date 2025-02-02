Німеччина не підтримує ідею Трампа про збільшення оборонних витрат НАТО

На думку Пісторіуса, замість гонитви за цифрами важливіше зосереджуватися на досягненні цілей НАТО щодо сил і засобів в узгоджені терміни.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус не погоджується з вимогою нового президента США Дональда Трампа збільшити цільовий показник витрат країн НАТО на оборону до 5% ВВП.

Про це повідомляє Politico.

В інтерв'ю Tagesspiegel Пісторіус відкинув заклик Трампа до союзників, назвавши цю цифру нереалістичною і непотрібною.

"П'ять відсотків нашого економічного виробництва дорівнювали б 42 відсоткам федерального бюджету - це майже кожен другий євро, який витрачає уряд, близько 230 мільярдів євро. Ми не змогли б із цим впоратись і навіть не змогли б витратити таку суму", - сказав міністр.

Трамп ще під час передвиборчої кампанії зробив вимогу до союзників по НАТО збільшити оборонні витрати одним із центральних аспектів своєї риторики. Коли Трампа запитали про те, що навіть США наразі не досягли витрат на оборону у 5% ВВП (Вашингтон нині витрачає близько 3,4% ВВП), американський лідер “відмахнувся” від питання.

"Ми захищаємо їх. Вони не захищають нас", - сказав Трамп.

Хоча Пісторіус визнав, що Німеччині найближчими роками потрібно витрачати на оборону більше, ніж 2% ВВП — показник, який Берлін уже виконав, міністр відкинув ідею гонитви за цифрами.

"Важливіше, ніж конкретні цифри — це те, що ми досягнемо цілей НАТО щодо сил і засобів в узгоджені терміни", - сказав він, вказуючи на рішення Альянсу, які очікуються наприкінці цього року щодо визначення оборонних зобов'язань на наступне десятиріччя.

Ситуація ускладнюється тим, що Німеччина досі не має федерального бюджетного плану на 2025 рік. Коаліційний уряд країни розпався торік у листопаді, що призвело до дострокових виборів, призначених на 23 лютого. Поки не буде сформовано новий уряд, основні фінансові рішення країни — в тому числі довгострокові оборонні зобов'язання, фактично призупинені.

Німеччина, яка нині витрачає на оборону 2,12% ВВП, лише нещодавно досягла двовідсоткового показника НАТО завдяки спеціальному оборонному фонду у розмірі 100 мільярдів євро, створеному після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Але оскільки цей фонд, як очікується, вичерпається до 2027 року, Берлін стоїть перед складними рішеннями про те, як підтримувати військові витрати, не підриваючи федеральний бюджет. Нещодавно генсек НАТО Марк Рютте закликав країну підвищити витрати на оборону та збільшити виробництво зброї, пояснивши свій заклик тим, що це найкращий спосіб запобігти війні.