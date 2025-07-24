Німеччина не виключає підтримку України для ударів по росії — очільник МЗС

Міністр закордонних справ Німеччини підтвердив, що фінансування допомоги не є проблемою, натомість ключовий виклик — брак озброєння.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що Україна має право захищатися від російської агресії, включно з можливістю "впливати на територію рф". Водночас він не уточнив, які саме спроможності для цього отримає українська армія та коли саме їх може реалізувати. Його коментар прозвучав на тлі триваючих дебатів у Німеччині щодо можливого постачання Києву далекобійних ракет Taurus.

В інтерв’ю німецькому виданню ZEIT Вадефуль, зокрема, прокоментував ситуацію з фінансуванням допомоги Україні та питання заморожених російських активів. Він зазначив, що конфіскація близько 300 мільярдів євро російських коштів за кордоном є "дуже складним питанням", оскільки зачіпає фундаментальні юридичні та фінансові аспекти.

Коментуючи темпи військової підтримки України, міністр визнав, що основною проблемою наразі є не брак коштів, а обмежена доступність озброєнь і потреба у збільшенні виробництва. За його словами, уряд Німеччини працює над вирішенням цього питання.

На запитання щодо крилатих ракет Taurus, які Україна вже тривалий час просить надати, Вадефуль уникнув прямої відповіді. Він зауважив, що це складна у використанні система, яку не можна швидко передати у розпорядження Збройних сил України, хоча раніше критикував попередній уряд Олафа Шольца за те, що канцлер відмовляє у проханні Києва. Попри це, він наголосив, що питання щодо Taurus потребує "постійного перегляду".

У відповідь на припущення журналіста про зміну власної позиції щодо ракет, Вадефуль підтвердив, що Україна має повне право на самооборону, зокрема на дії, які передбачають "вплив на територію росії". Водночас міністр додав, що уряд Німеччини свідомо не розкриває деталі щодо конкретних систем озброєння, які постачаються Україні, щоб не інформувати кремль.

"Україна має право захищатися від нападів. Для цього Україна також матиме можливості впливати на територію росії. Але ми не будемо розкривати путіну через ЗМІ, які системи озброєння ми надаємо Києву", — зазначив очільник МЗС Німеччини.