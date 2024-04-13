Німеччина негайно передасть Україні ще один Patriot для відбиття російських авіаударів

Президент України подякував канцлеру Олафу Шольцу за таке рішення.

Німеччина передасть Україні ще одну пускову установку до системи протиповітряної оборони Patriot.

Про це повідомляє N-TV.

"У зв'язку з подальшим збільшенням кількості російських авіаударів по Україні уряд Німеччини ухвалив рішення додатково зміцнити українську протиповітряну оборону", - цитує N-TV заяву німецького міністерства оборони.

Раніше, за даними N-TV, Збройні сили Німеччини вже надали Україні дві вогневі установки Patriot.

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з німецьким канцлером Олафом Шольцом та подякував йому за Patriot.

"Вдячний канцлеру за рішення щодо постачання ще однієї додаткової системи Patriot в Україну та ракет до наявних систем ППО. Дякую, Олафе, за твоє лідерство! Це справжній вияв підтримки України в критичний для нас час. Закликаю всіх інших лідерів держав-партнерів наслідувати цей приклад", - написав президент в Telegram-каналі.