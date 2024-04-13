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ПОЛІТИКА

Німеччина негайно передасть Україні ще один Patriot для відбиття російських авіаударів

13 квітня 2024, 16:55
Німеччина негайно передасть Україні ще один Patriot для відбиття російських авіаударів
Комплекс протиповітряної оборони Patriot Фото: dapd
Президент України подякував канцлеру Олафу Шольцу за таке рішення.

Німеччина передасть Україні ще одну пускову установку до системи протиповітряної оборони Patriot.

Про це повідомляє  N-TV.

"У зв'язку з подальшим збільшенням кількості російських авіаударів по Україні уряд Німеччини ухвалив рішення додатково зміцнити українську протиповітряну оборону", - цитує N-TV заяву німецького міністерства оборони.

Раніше, за даними N-TV, Збройні сили Німеччини вже надали Україні дві вогневі установки Patriot.

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з німецьким канцлером Олафом Шольцом та подякував йому за Patriot.

"Вдячний канцлеру за рішення щодо постачання ще однієї додаткової системи Patriot в Україну та ракет до наявних систем ППО. Дякую, Олафе, за твоє лідерство! Це справжній вияв підтримки України в критичний для нас час. Закликаю всіх інших лідерів держав-партнерів наслідувати цей приклад", - написав президент в Telegram-каналі.

Німеччинавійнадопомога УкраїніPatriot

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