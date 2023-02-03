Уряд Німеччини, крім поставки в Україну танків Leopard 1, веде переговори щодо викупу ще 15-ти танків Gepard у Катара.

Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на Sueddeutsche Zeitung, яка цитує джерела в уряді. Йдеться, що кілька німецьких офіційних осіб обговорювали з міністерством закордонних справ Катару можливу закупівлю ще 15 танків Gepard, які Доха придбала для забезпечення безпеки на стадіонах під час Чемпіонату світу з футболу минулого року.

"Гепарди" дуже добре зарекомендували себе у війні в Україні. Якби ми могли отримати більше від партнерів тут, це б однозначно допомогло українцям", – цитує видання міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса.