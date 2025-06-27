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Німеччина обговорює заборону продажу "Північного потоку-2" на законодавчому рівні

27 червня 2025, 20:53
Німеччина обговорює заборону продажу
Фото: AP
Швейцарська компанія Nord Stream 2 AG, яка управляє російським газогоном, проходить процедуру банкрутства
Німеччина планує на законодавчому рівні заборонити продаж газопроводу "Північний потік-2". Це необхідно, щоб не допустити його введення в експлуатацію.
 
Про це йдеться в заяві Мінекономіки Німеччини, повідомляє Reuters.
 
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пообіцяв, що забезпечить недопущення введення газопроводу "Північний потік-2" в експлуатацію. Однак зараз у країни немає юридичних підстав, щоб запобігти продажу газопроводу, який належить "Газпрому".
 
Наразі зареєстрована у Швейцарії компанія-оператор Nord Stream 2, яка повністю належить "Газпрому", проходить процедуру банкрутства. Це може призвести до продажу активів, і в Німеччині немає правових інструментів, щоб перешкодити такій угоді.
 
У парламентській відповіді від 24 червня Мінекономіки Німеччини заявило, що уряд розглядає можливість внесення поправок до закону про зовнішню торгівлю протягом поточного законодавчого періоду, оскільки наразі він не передбачає контролю за інвестиціями під час подібних поглинань.
 
Колишній державний секретар Мінекономіки і депутат від партії "Зелені" Міхаель Келлнер у коментарі Reuters заявив, що уряд має закрити цю лазівку.
 
"Трубопроводи в Німеччині або Європі не повинні належати російським або американським компаніям", - додав він.

 

Північний потіквійна в Україніросія окупанти

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