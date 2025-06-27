Німеччина обговорює заборону продажу "Північного потоку-2" на законодавчому рівні

Швейцарська компанія Nord Stream 2 AG, яка управляє російським газогоном, проходить процедуру банкрутства

Німеччина планує на законодавчому рівні заборонити продаж газопроводу "Північний потік-2". Це необхідно, щоб не допустити його введення в експлуатацію.

Про це йдеться в заяві Мінекономіки Німеччини, повідомляє Reuters.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пообіцяв, що забезпечить недопущення введення газопроводу "Північний потік-2" в експлуатацію. Однак зараз у країни немає юридичних підстав, щоб запобігти продажу газопроводу, який належить "Газпрому".

Наразі зареєстрована у Швейцарії компанія-оператор Nord Stream 2, яка повністю належить "Газпрому", проходить процедуру банкрутства. Це може призвести до продажу активів, і в Німеччині немає правових інструментів, щоб перешкодити такій угоді.