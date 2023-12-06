Німеччина обіцяє пришвидшити виробництво зброї для України
Про це повідомляє DW.
"У нас є добре відома проблема: оборонна промисловість не встигає за попитом, який є в певних сферах", – сказав німецький міністр.
Він додав, що це стосується як боєприпасів, так і систем протиповітряної оборони, але оборонна промисловість нарощує потужності "скрізь, де тільки може".
"Це питання швидкості, а ви не можете мати необмежений вплив на швидкість", - запевнив Пісторіус.
За його словами, потрібен час, щоб відкрити завод і створити необхідні запаси, аби потім мати змогу виробляти швидко і безперебійно.
Глава оборонного відомства Німеччини навів як приклад виробництво боєприпасів для зенітних самохідних установок Gepard, яке в країні довелося відновити, хоча зробили це відносно швидко, проте, все одно це зайняло півроку.
Пісторіус нагадав, що Німеччина є другим після США постачальником зброї Україні.
"Ми постачаємо все, що можемо", - підсумував міністр.
Крім того, кілька тижнів тому уряд Німеччини оновив перелік військової допомоги Україні.