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Німеччина обіцяє пришвидшити виробництво зброї для України

06 грудня 2023, 13:52
Німеччина обіцяє пришвидшити виробництво зброї для України
Фото: з вільного доступу
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус визнав, що є затримки з постачанням зброї Україні, але запевнив, що потужності з її виробництва будуть збільшені якнайшвидше.

Про це повідомляє DW.

"У нас є добре відома проблема: оборонна промисловість не встигає за попитом, який є в певних сферах", – сказав німецький міністр.

Він додав, що це стосується як боєприпасів, так і систем протиповітряної оборони, але оборонна промисловість нарощує потужності "скрізь, де тільки може".

"Це питання швидкості, а ви не можете мати необмежений вплив на швидкість", - запевнив Пісторіус.

За його словами, потрібен час, щоб відкрити завод і створити необхідні запаси, аби потім мати змогу виробляти швидко і безперебійно.

Глава оборонного відомства Німеччини навів як приклад виробництво боєприпасів для зенітних самохідних установок Gepard, яке в країні довелося відновити, хоча зробили це відносно швидко, проте, все одно це зайняло півроку.

Пісторіус нагадав, що Німеччина є другим після США постачальником зброї Україні.

"Ми постачаємо все, що можемо", - підсумував міністр. 

Крім того, кілька тижнів тому уряд Німеччини оновив перелік військової допомоги Україні.

 

Німеччинавиробництвозброя

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