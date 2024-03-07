Німеччина офіційно рекомендувала своїм громадянам триматись якомога далі від росії

МЗС Німеччини порекомендувало громадянам країни взагалі не відвідувати рф.

МЗС Німеччини посилило рекомендації для мешканців країни та людей з подвійним громадянством щодо поїздок до росії.

Про це йдеться у заяві на сайті зовнішньополітичного відомства ФРН.

У ньому міністерство рекомендує своїм громадянам утриматися від відвідування росії. Влада ФРН вперше використала слово "настійно" у питанні поїздок до рф.

"Поїздки до російської федерації настійно не рекомендуються", – йдеться у повідомленні.

У повідомленні МЗС відмічено ризик атак безпілотників, зокрема на москву. Відомство також не відкидає атак на громадський транспорт, зокрема і на потяги. Мешканців ФРН особливо застерегли від відвідування прикордонних з Україною регіонів: Білгородської, Воронезької, Курської та Брянської областей.