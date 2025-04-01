Німеччина офіційно розгортає війська у країні НАТО, яка межує з росією

Німецький підрозділ на східному фланзі НАТО буде повністю сформований до 2027 року.

Німеччина офіційно відкрила своє перше постійне іноземне військове представництво з часів Другої світової війни, а саме 5-тисячну бронетанкову бригаду у Литві. Таким чином Берлін намагається зміцнити східний фланг НАТО у відповідь на війну рф проти України.

У лобістській групі німецьких військових повідомили, що новостворена 45 бронетанкова бригада почала офіційно працювати під час церемонії під Вільнюсом. Зокрема було створено тимчасовий штаб, оприлюднено герб бригади, а сам підрозділ тепер офіційно перебуває під командуванням бригадного генерала Крістофа Губера.

"У нас є чітка місія: забезпечувати захист, свободу і безпеку наших литовських союзників на східному фланзі НАТО. Роблячи це, ми також захищаємо територію НАТО і саму Німеччину", - зазначив Губер в інтерв'ю німецькому інформаційному агентству dpa.