Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Німеччина офіційно розгортає війська у країні НАТО, яка межує з росією

01 квітня 2025, 17:57
Німеччина офіційно розгортає війська у країні НАТО, яка межує з росією
Фото: з вільного доступу
Німецький підрозділ на східному фланзі НАТО буде повністю сформований до 2027 року.
Німеччина офіційно відкрила своє перше постійне іноземне військове представництво з часів Другої світової війни, а саме 5-тисячну бронетанкову бригаду у Литві. Таким чином Берлін намагається зміцнити східний фланг НАТО у відповідь на війну рф проти України.
 
Про це пише Politico. 
 
У лобістській групі німецьких військових повідомили, що новостворена 45 бронетанкова бригада почала офіційно працювати під час церемонії під Вільнюсом. Зокрема було створено тимчасовий штаб, оприлюднено герб бригади, а сам підрозділ тепер офіційно перебуває під командуванням бригадного генерала Крістофа Губера. 
 
"У нас є чітка місія: забезпечувати захист, свободу і безпеку наших литовських союзників на східному фланзі НАТО. Роблячи це, ми також захищаємо територію НАТО і саму Німеччину", - зазначив Губер в інтерв'ю німецькому інформаційному агентству dpa.
 
У Politico нагадали, що Берлін пообіцяв довгострокове розгортання у 2023 році. Підрозділ буде повністю готовий до 2027 року та базуватиметься у новому військовому комплексі в Руднінкаї, що за 30 км на південь від Вільнюса. Поки що війська будуть працювати на тимчасових литовських базах. 
 
"План включає не лише передові підрозділи, а й допоміжні підрозділи - такі як медичний центр, рота зв'язку і команди підтримки командування - в різних місцях дислокації. Наразі в Литві дислоковано 150 німецьких військових. Очікується, що до кінця року їх кількість досягне 500", - додали у виданні.
 
У Politico підкреслили, що Литва, яка межує з російським Калінінградським ексклавом та союзником Кремля Білоруссю, вважає таке рішення життєво важливим для своєї нацбезпеки. Зокрема війна в Україні перетворила Балтійський регіон на прифронтову зону, а присутність Берліна - на символ довгострокових зобов'язань НАТО. 

 

НімеччинаНАТОвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Три корпуси на Волноваху. Уявний літній контрнаступ України – Ендрю Таннер
Політика
Три корпуси на Волноваху. Уявний літній контрнаступ України – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 01 квітня 2025, 16:48
Там, де ми бачимо безлад, Китай бачить можливості. Як Пекін намагається використати трансатлантичну кризу – Челс Міхта
Політика
Там, де ми бачимо безлад, Китай бачить можливості. Як Пекін намагається використати трансатлантичну кризу – Челс Міхта
Переклад iPress – 01 квітня 2025, 12:26
Наразі російський наступ на фронтах вичерпав себе. Україна створила
Cуспільство
Наразі російський наступ на фронтах вичерпав себе. Україна створила "Пекло" – Дональд Гілл
Переклад iPress – 01 квітня 2025, 06:30
Імперіалізм не має одягу. Джей Ді Венс у Гренландії продемонстрував казку про голого короля – Тімоті Снайдер
Політика
Імперіалізм не має одягу. Джей Ді Венс у Гренландії продемонстрував казку про голого короля – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 31 березня 2025, 15:48
Чи працює le boycott? Як французи намагаються уникати McDonald's, Coca Cola та Tesla на знак протесту проти Трампа – Observer
Cуспільство
Чи працює le boycott? Як французи намагаються уникати McDonald's, Coca Cola та Tesla на знак протесту проти Трампа – Observer
Переклад iPress – 31 березня 2025, 12:44
путін сподівається на Трампа, щоб
Політика
путін сподівається на Трампа, щоб "прикінчити" Україну. Тим часом Європа продовжує загравати зі США – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 31 березня 2025, 06:58
Новий Курськ – Бєлгород? Тим часом росіяни продовжують безрезультатно атакувати – Ендрю Таннер
Cуспільство
Новий Курськ – Бєлгород? Тим часом росіяни продовжують безрезультатно атакувати – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 28 березня 2025, 14:33
Signalgate триває. Приватні дані та паролі високопосадовців США
Політика
Signalgate триває. Приватні дані та паролі високопосадовців США "гуляють" в інтернеті – Spiegel
Переклад iPress – 28 березня 2025, 12:26
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється