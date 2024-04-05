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Німеччина оголосила про масштабну військову реформу

05 квітня 2024, 11:15
Німеччина оголосила про масштабну військову реформу
Фото: з вільного доступу
Через підвищену загрозу Європі з боку росії Борис Пісторіус хоче зробити "боєздатний Бундесвер".

Глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про реформи з метою зміцнення бундесверу, зокрема про реформу командування та про створення кібервійськ.

Про це пише Spiegel.

"Ситуація із загрозами в Європі погіршилася. Ми стикаємося з викликами, що випливають з цього. Це включає в себе реформування нашого Бундесверу таким чином, щоб він був в оптимальному положенні, особливо в разі необхідності оборони" – сказав під час останньої пресконференції Борис Пісторіус.  

Зокрема, буде створено єдине оперативне центральне командування, яке поєднає функції двох своїх попередників – командування закордонними військами та командування військами на території ФРН.

Крім того, поряд із сухопутними, повітряними та морськими військами у Німеччині створять війська для дій у кіберпросторі та інформаційних операцій. Зокрема, їх мають задіяти для радіоелектронної боротьби, кібероперацій, розвідки та захисту інформаційної інфраструктури.

Пісторіус зазначив, що в бюджеті на 2025 рік Бундесверу потрібно додатково 6,5 млрд євро. Водночас він не згадав, чи має намір влада повертати до ФРН обов'язкову військову службу. Витрати ФРН на оборону у 2024 році мають становити приблизно 52 млрд євро.

У лютому 2022 року канцлер ФРН Олаф Шольц заснував спеціальний фонд у 100 млрд. євро для модернізації збройних сил країни. Також цього року канцлер заявляв, що Німеччина вперше за десятиліття досягне позначки у 2% витрат на ВВП на потреби оборони – мету, якої вимагає досягти керівництво НАТО. Проте раніше цього тижня Zeit зазначав, що влада Німеччини прогнозує вичерпання фонду в 100 млрд до 2027 року і шукає нові способи наростити витрати на оборону.

НімечинаРеформаарміявійна в Україніросія окупанти

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