Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України

Наша країна, зокрема, отримала ракети для ППО та снаряди до артилерійських систем.

Уряд Німеччини у понеділок, 17 березня, оновив список військової допомоги Україні. До нього увійшли три установки Gepard, ракети для IRIS-T та боєприпаси.

Про це повідомила пресслужба німецького уряду.

Ось що незабаром передадуть Силам оборони України:

24 транспортні засоби із протимінним захистом (MRAP);

боєприпаси для танків Leopard 1;

три самохідні зенітні установки Gepard із запчастинами;

10 тисяч боєприпасів для самохідних зенітних установок Gepard;

снаряди для систем ППО IRIS-T SLM;

пʼять тисяч артилерійських боєприпасів калібру 155 мм;

дві тисячі боєприпасів калібру 122 мм;

50 дронів-розвідників Vector із запчастинами;

30 багатоцільових гусеничних модульних платформ Gereon RCS;

30 систем виявлення дронів;

дві машини для розмінування WISENT 1 із запчастинами;

100 портативних систем розмінування H-PEMBS;

два мінних трали;

556 лазерних далекомірів;

255 інфрачервоних біноклів;

два транспортних засоби прикордонної охорони;

вісім тисяч мінометних боєприпасів калібру 120 мм;

95 штурмових гвинтівок MK 556;

1 340 штурмових гвинтівок HK 416;

765 тисяч аптечок.

Німеччина — одна з країн Європи, що є лідерами у військовій допомозі Україні. Окрім систем ППО IRIS-T і Patriot, ФРН передала українському війську танки Leopard 1 і Leopard 2 різних модифікацій, РСЗВ MARS II та M142 HIMARS, БМП Marder і самохідні зенітні установки Gepard, велику кількість бронетехніки й автотехніки тощо.