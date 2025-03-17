Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України

17 березня 2025, 15:03
Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України
Фото: з вільних джерел
Наша країна, зокрема, отримала ракети для ППО та снаряди до артилерійських систем.

Уряд Німеччини у понеділок, 17 березня, оновив список військової допомоги Україні. До нього увійшли три установки Gepard, ракети для IRIS-T та боєприпаси.

Про це повідомила пресслужба німецького уряду.

Ось що незабаром передадуть Силам оборони України:

  • 24 транспортні засоби із протимінним захистом (MRAP);
  • боєприпаси для танків Leopard 1;
  • три самохідні зенітні установки Gepard із запчастинами;
  • 10 тисяч боєприпасів для самохідних зенітних установок Gepard;
  • снаряди для систем ППО IRIS-T SLM;
  • пʼять тисяч артилерійських боєприпасів калібру 155 мм;
  • дві тисячі боєприпасів калібру 122 мм;
  • 50 дронів-розвідників Vector із запчастинами;
  • 30 багатоцільових гусеничних модульних платформ Gereon RCS;
  • 30 систем виявлення дронів;
  • дві машини для розмінування WISENT 1 із запчастинами;
  • 100 портативних систем розмінування H-PEMBS;
  • два мінних трали;
  • 556 лазерних далекомірів;
  • 255 інфрачервоних біноклів;
  • два транспортних засоби прикордонної охорони;
  • вісім тисяч мінометних боєприпасів калібру 120 мм;
  • 95 штурмових гвинтівок MK 556;
  • 1 340 штурмових гвинтівок HK 416;
  • 765 тисяч аптечок.

Німеччина — одна з країн Європи, що є лідерами у військовій допомозі Україні. Окрім систем ППО IRIS-T і Patriot, ФРН передала українському війську танки Leopard 1 і Leopard 2 різних модифікацій, РСЗВ MARS II та M142 HIMARS, БМП Marder і самохідні зенітні установки Gepard, велику кількість бронетехніки й автотехніки тощо.

Німеччинавійнадопомога Україніпакет військової допомоги

Останні матеріали

Медовий місяць для Трампа закінчився. Кожен його крок приносить хаос і розбрат – Саймон Тісдалл
Політика
Медовий місяць для Трампа закінчився. Кожен його крок приносить хаос і розбрат – Саймон Тісдалл
Переклад iPress – 17 березня 2025, 16:34
Трамп продовжує виконувати забаганки путіна. Ще один приклад контрпродуктивності політики США в Україні – Філліпс О'Брайен
Політика
Трамп продовжує виконувати забаганки путіна. Ще один приклад контрпродуктивності політики США в Україні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 17 березня 2025, 11:43
Плагіат зі спекуляціями. Українці не
Cуспільство
Плагіат зі спекуляціями. Українці не "зламалися і втекли", а відійшли у Курській області – Том Купер
Переклад iPress – 17 березня 2025, 02:07
Історичне єднання? Туреччина має відповіді для вразливої Європи – Тімоті Еш
Політика
Історичне єднання? Туреччина має відповіді для вразливої Європи – Тімоті Еш
Переклад iPress – 14 березня 2025, 14:34
Довгий шлейф американських невдалих
Політика
Довгий шлейф американських невдалих "мирних угод". Україна має остерігатися долі колишніх американських союзників – Андреас Клут
Переклад iPress – 14 березня 2025, 12:25
Більше конкретики. Деталі про переговори Е5 щодо стримування російської агресії – Associated Press
Політика
Більше конкретики. Деталі про переговори Е5 щодо стримування російської агресії – Associated Press
Переклад iPress – 14 березня 2025, 08:18
Як замінити Америку. Перші необхідні кроки європейців – Ендрю Таннер
Політика
Як замінити Америку. Перші необхідні кроки європейців – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 13 березня 2025, 16:42
М'яч на полі росії. Угода про припинення вогню в Україні: що далі? – CEPA
Політика
М'яч на полі росії. Угода про припинення вогню в Україні: що далі? – CEPA
Переклад iPress – 13 березня 2025, 11:57
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється