Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України
Уряд Німеччини у понеділок, 17 березня, оновив список військової допомоги Україні. До нього увійшли три установки Gepard, ракети для IRIS-T та боєприпаси.
Про це повідомила пресслужба німецького уряду.
Ось що незабаром передадуть Силам оборони України:
- 24 транспортні засоби із протимінним захистом (MRAP);
- боєприпаси для танків Leopard 1;
- три самохідні зенітні установки Gepard із запчастинами;
- 10 тисяч боєприпасів для самохідних зенітних установок Gepard;
- снаряди для систем ППО IRIS-T SLM;
- пʼять тисяч артилерійських боєприпасів калібру 155 мм;
- дві тисячі боєприпасів калібру 122 мм;
- 50 дронів-розвідників Vector із запчастинами;
- 30 багатоцільових гусеничних модульних платформ Gereon RCS;
- 30 систем виявлення дронів;
- дві машини для розмінування WISENT 1 із запчастинами;
- 100 портативних систем розмінування H-PEMBS;
- два мінних трали;
- 556 лазерних далекомірів;
- 255 інфрачервоних біноклів;
- два транспортних засоби прикордонної охорони;
- вісім тисяч мінометних боєприпасів калібру 120 мм;
- 95 штурмових гвинтівок MK 556;
- 1 340 штурмових гвинтівок HK 416;
- 765 тисяч аптечок.
Німеччина — одна з країн Європи, що є лідерами у військовій допомозі Україні. Окрім систем ППО IRIS-T і Patriot, ФРН передала українському війську танки Leopard 1 і Leopard 2 різних модифікацій, РСЗВ MARS II та M142 HIMARS, БМП Marder і самохідні зенітні установки Gepard, велику кількість бронетехніки й автотехніки тощо.