Німеччина оновила список військової допомоги для України: нові постачання включають IRIS-T
19 серпня 2024, 13:24
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Додаткові заявки від Міністерства оборони Німеччини щодо військової допомоги Україні більше не будуть затверджуватися на вимогу канцлера Олафа Шольца.
Уряд Німеччини оновив перелік переданої Україні військової допомоги, відзвітувавши зокрема про передачу Україні системи IRIS-T SLS.
Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті німецького уряду.
Як свідчать зміни, остання партія допомоги для України включає:
- зенітно-ракетний комплекс IRIS-T SLS;
- 14 тисяч 155-мм боєприпасів;
- 10 надводних дронів;
- 26 розвідувальних безпілотників VECTOR із запасними частинами;
- засоби для знешкодження вибухонебезпечних предметів;
- 6 високомобільних інженерних екскаваторів;
- броньовану ремонтно-евакуаційну машину Bergepanzer 2 із запасними частинами;
- 55 тисяч аптечок;
- 700 штурмових гвинтівок MK 556;
- 10 високоточних гвинтівок HLR 338 з боєкомплектом;
- 50 гвинтівок CR 308.
Раніше Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung повідомила, що поточне бюджетне планування федерального уряду Німеччини не передбачає нових коштів на підтримку України.