Україна отримала новий пакет допомоги від Німеччини

Німеччина є лідером щодо надання Україні допомоги серед країн Європи.

Німеччина передала Україні нову військову допомогу. Зокрема, наші солдати отримали 10 броньованих машин піхоти Marder та снаряди для протиповітряної оборони.

Про це повідомляє пресслужба німецького уряду.

Як зазначили в уряді Німеччини, Україні останнім часом передали:

10 БМП Marder (разом з боєприпасами та запчастинами) (сумарно: 100);

боєприпаси для танків Leopard 2;

1 система ППО Skynex (сумарно: 2);

30 тисяч снарядів для зенітки Gepard (сумарно: 146 тис.);

ракети IRIS-T SLM;

1 радар TRML-4D (сумарно: 9);

7.5 тис. боєприпасів калібру 155 мм (сумарно: 81.5 тис.);

мостоукладач BEAVER із запасними частинами (сумарно: 18);

1 інженерну машину DACHS (сумарно: 8);

9 мінних тралів (сумарно: 55);

1 система захисту для вертольотів AMPS (сумарно: 5);

60 підвісних двигунів (сумарно: 84);

600 LED-ламп (сумарно: 1600);

6 тягачів для транспортування танків M1070 Oshkosh (сумарно: 18);

18 тисяч снарядів калібру 40-мм (сумарно: 282 тис.);

3 тисячі ПТРК RGW 90 (сумарно: 13 тис.);

120-мм мінометні міни;

2 тисячі камуфляжних сіток (сумарно: 6 тис.);

2 тисячі накидок (сумарно: 6 тис);

100 тисяч аптечок (сумарно: 600 тис).

Також до списку допомоги, яку планується передати у майбутньому, додали систему ППО Patriot.