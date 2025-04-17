Німеччина оновила список військової допомоги Україні: нові САУ, ракети та боєприпаси

У Німеччині тривають дискусії щодо передачі Україні ракет великої дальності Taurus.

Уряд Німеччини у четвер, 17 квітня, оновив список військової допомоги Україні. До нього увійшли три САУ Zuzana, ракети для IRIS-T та боєприпаси.

Про це повідомляє уряд Німеччини.

У переліку вказано, що Україна отримала від Німеччини шість броньованих ремонтно-евакуаційних машин Bergerpanzer 2.

Також було передано чотири машини Kinetic Defence Vehicles - це удосконалений варіант нової системи захисту від безпілотників. Раніше ЗМІ повідомляли, що Україні буде поставлена конфігурація, яка озброєна кулеметом M134D калібру 7,62 × 51 мм.

Техніка:

3 155-мм САУ "Zuzana";

4 машини розмінування WiSENT 1;

66 бронемашин MRAP FFG;;

3 машини для прикордонників;

Дрони:

10 надводних дронів Sonobot 5;

70 розвід-БпЛА Vector;

150 ударних дронів HF-1.

БК та зброя:

ракети до ЗРК IRIS-T SLM та SLS;

917 ПТРК RGW 90;

3,769 гвинтівок G3;

800 штурмових гвинтівок MK 556;

27,000 155-мм артснарядів;

38,000 набоїв до ЗУ Gepard;

БК до танків Leopard 2;

1,000 122-мм снарядів.

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