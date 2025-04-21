Німеччина оприлюднила план відновлення армії

План передбачає розсилання обов’язкової анкети всім 18-річним чоловікам – добровільно для жінок – для оцінки готовності та придатності служити.

Новий уряд Берліна, сформований консервативними християнськими демократами Фрідріха Мерца та лівоцентристськими соціал-демократами (СДПН), оприлюднив коаліційну угоду, в якій викладаються плани нової добровільної військової служби для відновлення збройних сил Німеччини.

Про це повідомляє Рolitico.

Як зазначає видання, план передбачає розсилання обов’язкової анкети всім 18-річним чоловікам – добровільно для жінок – для оцінки готовності та придатності служити. Ті, хто буде обраний, отримають запрошення на службу, але лише якщо вони цього захочуть.

Міністр оборони Борис Пісторіус, політик від СДПН, який, як очікується, залишиться на своїй посаді в новому уряді, підримав цей підхід як прагматичний крок вперед.