Німеччина оприлюднила план відновлення армії
21 квітня 2025, 10:31
Фото: з вільного доступу
План передбачає розсилання обов’язкової анкети всім 18-річним чоловікам – добровільно для жінок – для оцінки готовності та придатності служити.
Новий уряд Берліна, сформований консервативними християнськими демократами Фрідріха Мерца та лівоцентристськими соціал-демократами (СДПН), оприлюднив коаліційну угоду, в якій викладаються плани нової добровільної військової служби для відновлення збройних сил Німеччини.
Про це повідомляє Рolitico.
Як зазначає видання, план передбачає розсилання обов’язкової анкети всім 18-річним чоловікам – добровільно для жінок – для оцінки готовності та придатності служити. Ті, хто буде обраний, отримають запрошення на службу, але лише якщо вони цього захочуть.
Міністр оборони Борис Пісторіус, політик від СДПН, який, як очікується, залишиться на своїй посаді в новому уряді, підримав цей підхід як прагматичний крок вперед.
"З новою військовою службою ми забезпечимо як зростання, так і стійкість збройних сил", – сказав він на зустрічі Контактної групи з питань оборони України в Брюсселі минулого тижня.
Результативність такого підходу тимчасово викликає сумніви у військових колах Німеччини.
"Якщо базова військова служба не зможе суттєво мотивувати більше молодих людей добровольцями до збройних сил у найближчому майбутньому, Бундесверу не вистачатиме необхідної кількості активних солдатів і підготовлених резервістів", – сказав Крістіан Ріхтер, підполковник запасу та юридичний експерт Німецького інституту оборонних і стратегічних досліджень, дослідницького центру Бундесверу.
Як відомо, після масштабного скорочення штату армії після холодної війни в 1994 році під керівництвом канцлера Гельмута Коля військові бази Німеччини були закриті, особливо в містах.
Призов у Німеччині закінчився у 2011 році. У 2018 році рекрутингова кампанія Бундесверу на ігровій конвенції Gamescom у Кельні викликала негативну реакцію через плакат із написом "Мультиплеєр у найкращому вигляді". Критики звинуватили військових у применшуванні війни та нападах на підлітків.