Німеччина передає ще 20 БМП Marder Україні

Концерн Rheinmetall отримав від Міністерства оборони Німеччини замовлення на 20 бойових машин піхоти Marder, які мають відправити в Україну.

Про це пише видання RND

Бойові машини піхоти Marder мають доставити в Україну до кінця липня.

Зазначається, що наразі Україні вже поставлено 40 Marder: 20 – зі складу Rheinmetall, і ще 20 – зі складів Бундесверу.

До кінця липня також планується відправити Україні першу партію з 10 тисяч боєприпасів калібру 35 мм для зенітної самохідної установки Gepard.

Загалом Rheinmetall має контракт на поставку 300 тисяч боєприпасів.