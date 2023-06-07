Німеччина передає ще 20 БМП Marder Україні
07 червня 2023, 11:56
Джерело: wikipedia
Концерн Rheinmetall отримав від Міністерства оборони Німеччини замовлення на 20 бойових машин піхоти Marder, які мають відправити в Україну.
Про це пише видання RND
Бойові машини піхоти Marder мають доставити в Україну до кінця липня.
Зазначається, що наразі Україні вже поставлено 40 Marder: 20 – зі складу Rheinmetall, і ще 20 – зі складів Бундесверу.
До кінця липня також планується відправити Україні першу партію з 10 тисяч боєприпасів калібру 35 мм для зенітної самохідної установки Gepard.
Загалом Rheinmetall має контракт на поставку 300 тисяч боєприпасів.