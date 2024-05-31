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Німеччина передає Україні ще одну систему Patriot та €500 млн

31 травня 2024, 17:02
Німеччина передає Україні ще одну систему Patriot та €500 млн
джерело slovoidilo
МЗС Німеччини оголосило про передачу Україні ще однієї системи протиповітряної оборони Patriot.

Про це повідомило міністерство закордонних справ ФРН. 

Посилення української ППО є вирішальним для Німечини. 

Київ отримає ще один Patriot разом із пакетом військової допомоги на 500 млн євро, про який оголосили 30 травня. 

"Жорстока агресія путіна проти України і його провокації на зовнішніх кордонах ЄС і НАТО вимагають нашої непохитної єдності. Міжнародне право є однозначним: держави, які зазнали нападу, мають не лише право захищати свою територію, але й зобов’язані захищати своїх громадян. Наша військова підтримка України відповідає цим принципам", - заявила глава німецького МЗС Анналена Бербок. 

Ще в квітні Німеччина вже оголошувала про надання Україні системи ППО Patriot, а також боєприпасів до неї, а у травні Берлін передав зенітно-ракетний комплекс IRIS-T.

 
Німеччинапідтримка УкраїниPatriot

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