Німеччина передає Україні ще одну систему Patriot та €500 млн

МЗС Німеччини оголосило про передачу Україні ще однієї системи протиповітряної оборони Patriot.

Про це повідомило міністерство закордонних справ ФРН.

Посилення української ППО є вирішальним для Німечини.

Київ отримає ще один Patriot разом із пакетом військової допомоги на 500 млн євро, про який оголосили 30 травня.

"Жорстока агресія путіна проти України і його провокації на зовнішніх кордонах ЄС і НАТО вимагають нашої непохитної єдності. Міжнародне право є однозначним: держави, які зазнали нападу, мають не лише право захищати свою територію, але й зобов’язані захищати своїх громадян. Наша військова підтримка України відповідає цим принципам", - заявила глава німецького МЗС Анналена Бербок.

Ще в квітні Німеччина вже оголошувала про надання Україні системи ППО Patriot, а також боєприпасів до неї, а у травні Берлін передав зенітно-ракетний комплекс IRIS-T.